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Виллы около гольф-клуба в Каталонии, Испания

Жирона
71
Льорет-де-Мар
19
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
16
Барселона
12
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2 объекта найдено
Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 577 м²
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
$2,47 млн
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
$1,89 млн
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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