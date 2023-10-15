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Квартиры с бассейном в Каталония, Испания

Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
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33 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Этаж 3/4
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая. 3 спальни.…
€395,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на крыше, р…
€350,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
€85,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Palafrugell, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартира в первой линии моря и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Ма…
€1,40 млн
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€999,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€1,80 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€1,37 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,52 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€955,500
Квартира 2 спальни с кондиционером, с двором, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с двором, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с видом на внутренний двор в одном из лучших комплексов района Диагональ Ма…
€1,09 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,30 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€930,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,38 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Стильная квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагона…
€1,30 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€490,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
€562,050
Квартира 1 спальня с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 1 спальня с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
€355,050
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Стильная квартира с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов района Диа…
€1,90 млн

Типы недвижимости в Каталония

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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