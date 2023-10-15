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Квартиры
Квартиры с бассейном в Каталония, Испания
Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
Квартира
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33 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
4
143 м²
3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
69 м²
2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
103 м²
3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
98 м²
2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
119 м²
1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
71 м²
1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
170 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,85 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
144 м²
3/4
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая. 3 спальни.…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
89 м²
3/3
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на крыше, р…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
133 м²
2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
1
43 м²
1
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
3
73 м²
5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
152 м²
Квартира в первой линии моря и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Ма…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
1
2
156 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€999,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
122 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
146 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€1,37 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
176 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,52 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
149 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
156 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€955,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с двором, с бассейном
Барселона, Испания
2
1
90 м²
Квартира с видом на внутренний двор в одном из лучших комплексов района Диагональ Ма…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
152 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
135 м²
Квартира в первой линии с видом на море в одном из лучших комплексов района Диагональ…
€930,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
135 м²
Квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - …
€1,38 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
105 м²
Прекрасная квартира в Барселоне, Каталония. На площади 105кв.м. находятся 3 спальни и 2 ван…
€630,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
4
2
131 м²
Стильная квартира с видом на море и город в одном из лучших комплексов района Диагона…
€1,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
3
80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€490,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Барселона, Испания
2
1
106 м²
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
€562,050
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Квартира 1 спальня с бассейном
Барселона, Испания
1
1
68 м²
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
€355,050
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
146 м²
Стильная квартира с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов района Диа…
€1,90 млн
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