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Квартиры и апартаменты во Льорете-де-Маре, Испания

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23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для себя наш экс…
$299,271
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451,840
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$325,615
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$366,026
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Квартира 1 спальня в Canyelles, Испания
Квартира 1 спальня
Canyelles, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продаётся однокомнатная квартира в Льорет-де-Мар – тихий район, идеально подходящий для отды…
$117,443
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная и светлая квартира с видом и террасой рядом с пляжем Fenals!Предлагается к продаж…
$389,204
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$300,177
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Светлая квартира с террасой в районе Феналс, всего в нескольких шагах от пляжа в Льорет-де-М…
$325,236
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира после ремонта в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 74 м. кв.В квартир…
$278,833
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эксклюзивное предложение: Светлая, выходящая на юг, полностью открытая квартира в Льорет-де-…
$410,497
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692,431
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325,236
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Квартира 1 спальня в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Эксклюзивный проект в Испании - премиальный комплекс апартаментов в Каталонии, который функц…
$335,792
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартира с фронтальным видом на море в новом жилом комплексе в городе Льорет де Мар на побер…
$871,433
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Квартира 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Квартира в первой линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расстояние до …
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ И БАССЕЙНОМ, ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ В ФЕН…
$273,914
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира в 2 минутах от пляжа с туристической лицензией в Феналс, Льорет-де-Мар. Квартира пл…
$244,001
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ И РЕМОНТОМ В ФЕНАЛЬС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта очаровательная к…
$273,914
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Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858,697
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Продается очаровательная квартира в шаго…
$196,073
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира в 2 минутах от пляжа с туристической лицензией в Феналс, Льорет-де-Мар. Квартира пл…
$244,001
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Уникальная возможность! Мы представляем эту роскошную квартиру в самом центре Льорет-де-Мар,…
$650,670
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Квартира 1 комната в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 комната
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С БАССЕЙНОМ В РАЙОНЕ ФЕНАЛЬС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта фантастическая квартир…
$176,546
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