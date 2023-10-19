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Квартиры в Льорет-де-Мар, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
€85,000
Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Всего 100 метров до песчаного пляжа! В спальном районе курортного городка Ллорет де Мар (…
€200,000
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