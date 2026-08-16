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Квартиры и апартаменты в Gava, Испания

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трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Gava, Испания
Квартира 2 спальни
Gava, Испания
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$423,311
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Гава — отличное место для создания современного жилого комплекса, сочетающего все преимущест…
$507,739
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Квартира в отличном состоянии в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до цен…
$755,242
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Квартира 3 спальни в Gava, Испания
Квартира 3 спальни
Gava, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Атико-дуплекс в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Расстояние до центра Барселоны 25…
$923,719
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