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Квартиры с видом на море в Каталония, Испания

Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
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23 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
€680,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Palafrugell, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Барселона, Испания
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города в Барселона, Испания
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Roses, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Коста-Брава, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море
Коста-Брава, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира с видом на море в городе Бегур на побережье Коста Брава. Расстояние до центр…
€255,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Барселонес, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
Комнаты 5
Площадь 175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Квартиры в новом комплексе на стадии строительства напрямую от застройщика в районе П…
€426,000

Типы недвижимости в Каталония

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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