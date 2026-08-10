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Квартиры на берегу моря в Каталонии, Испания

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Барселона
140
Жирона
66
Льорет-де-Мар
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Квартира 4 комнаты в Бадалона, Испания
Квартира 4 комнаты
Бадалона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1
Квартиры с современным дизайном у моря в Бадалоне, Эль-Грог Жилой комплекс расположен в удоб…
$637,590
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Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 5 комнат в Кубельес, Испания
Квартира 5 комнат
Кубельес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,14 млн
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Квартира 2 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 2 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кубельес, Испания
Квартира 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,06 млн
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Квартира 5 комнат в Begur, Испания
Квартира 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новые современные квартиры рядом с заливом Са Риера в Бегуре Этот жилой комплекс, расположен…
$811,866
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Квартира 3 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$1,50 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 3
Квартиры рядом с морем в Барселоне, на Пасео-де-Колом Эти квартиры идеально расположены на П…
$2,64 млн
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Квартира 5 комнат в Барселона, Испания
Квартира 5 комнат
Барселона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 492 м²
Количество этажей 27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$6,49 млн
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кубельес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кубельес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4
Квартиры в Кубельес рядом с природой и морем Эти квартиры расположены в Кубельес — уютном пр…
$1,16 млн
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Квартира 4 комнаты в Барселона, Испания
Квартира 4 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 9/27
Квартиры на проспекте Диагональ в Барселоне рядом с пляжем и торговым центром Район Диагонал…
$2,92 млн
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Квартира 1 комната в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 комната
Roda de Bera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
$134,338
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Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858,697
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Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597,827
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Квартира 3 комнаты в Santa Cristina dAro, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА-САЛИОНС, ТОССА-ДЕ-МАР  К…
$171,196
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Типы недвижимости в Каталонии

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однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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