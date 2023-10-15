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Realting.com
Испания
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Каталония
Квартиры
Квартиры с видом на море в Каталония, Испания
Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
Квартира
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23 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
4
143 м²
3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
156 м²
2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
98 м²
2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
119 м²
1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Рекомендовать
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
4
480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Рекомендовать
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea
Torre Valentina, Испания
50
498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
2
140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
133 м²
2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
3
73 м²
5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
1
2
2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
3
215 м²
Превосходный двухэтажный пентхаус расположен в элитном районе города Барселона, Испания. Общ…
€1,58 млн
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Барселона, Испания
5
315 м²
Эксклюзивный пентхаус расположен рядом с площадью Каталонии, Барселона. Шикарный двухуровнев…
€3,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
Барселона, Испания
3
105 м²
Эти прекрасные апартаменты с изумительными видами на море и на Барселону расположены в Диаг…
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
4
250 м²
Стильная квартира с потрясающим видом на море расположена в престижном современном комплексе…
€2,58 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с кондиционером, с видом на море, в центре города
Барселона, Испания
5
700 м²
Роскошные апартаменты, с великолепным видом на море и город, находятся рядом с парком Turo …
€4,25 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
3
125 м²
Прекрасная квартира с большой террасой и видом на море расположена в одном из лучших комплек…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
2
60 м²
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
€399,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Roses, Испания
3
81 м²
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Коста-Брава, Испания
2
1
75 м²
Квартира с видом на море в городе Бегур на побережье Коста Брава. Расстояние до центр…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Барселонес, Испания
5
175 м²
Предлагаем вашему изысканные апартаменты, которые находятся на первой линии у моря в Барсело…
€2,90 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Барселона, Испания
2
1
73 м²
Квартиры в новом комплексе на стадии строительства напрямую от застройщика в районе П…
€426,000
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