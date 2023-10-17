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Квартиры в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания

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38 объектов найдено
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
€675,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
€281,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
€255,000
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
€260,000
Квартира 2 спальни с Lift, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с Lift, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый жилой комплекс расположен в центре Пладжа-де-Аро, в 3 минутах от главного пляжа. Апарт…
€247,600
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные апартаменты с видом на море. Находятся в престижном жилом комплексе Эден Мар. Комп…
€520,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
В тихом центре Плая де Аро расположился красивый жилой комплекс "Берлин". Место очень привле…
€295,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная квартира в порту Playa de Aro. Площадь квартиры - 120м2. Расположена на нижнем э…
€440,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается хорошая квартира рядом с морем и яхтами. В квартире 3 спальни,2 туалета, терраса и…
€445,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается шикарная квартира на берегу моря площадью 200м2! Очень красивая квартира с дорогим…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
€370,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Прекрасная квартира в порту Playa de Aro На первом этаже расположена просторная гостиная с …
€390,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухуровневая квартира на берегу моря, в Плайя-де-Аро, Коста Брава. Состоит из дву…
€950,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный пентхаус в центре Playa de Aro️ Квартира 78м2 расположена в тихом  жилом комплексе…
€500,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный дуплекс на первой линии дома в комплексе Nereides. На верхнем этаже: просторна го…
€1,000,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современная и светлая квартира на берегу моря. Кухня - центральная точка квартиры, яркая бе…
€745,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Продается квартира с 3 спальнями, расположенная на третьей линии моря, ровно в 100 метрах от…
€330,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
  Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, р…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 68 м²
Этаж 1
Апартаменты в 400 метрах от моря, Сагаро, Кастель-Плайя де Аро, Коста Брава, Испания. Апарт…
€230,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Квартира 70 спален с террасой, с парком, с Lift в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 70 спален с террасой, с парком, с Lift
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 70
Площадь 2 400 м²
This cozy 2-star hotel has an unbeatable location. It is located 120 km from Barcelona airpo…
€4,50 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
€680,000
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