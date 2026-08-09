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Квартиры и апартаменты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

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Кастель-Пладжа-де-Аро
15
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22 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$669,459
НДС
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,660
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$888,765
НДС
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Scat Realty
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$340,505
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
This prestigious apartment features a living-dining room with a balcony and a fully equipped…
$571,349
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894,536
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,662
НДС
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Scat Realty
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Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$507,866
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$681,002
НДС
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Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$317,114
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894,536
НДС
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Scat Realty
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Русский, Español
Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$594,440
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$588,669
НДС
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$432,839
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в современном комплексе в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье Кост…
$869,110
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира в современном комплексе в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье Кост…
$1,05 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартира после капитального ремонта в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье К…
$854,005
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира после капитального ремонта в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье К…
$755,242
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Типы недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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