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Квартиры в Sant Pere de Ribes, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 4 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$458,955
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Квартира 2 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 2 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$313,716
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Квартира 3 спальни в Sant Pere de Ribes, Испания
Квартира 3 спальни
Sant Pere de Ribes, Испания
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Расположенный в Сант-Пере-де-Рибес, рядом с природным ландшафтом горного массива Гарраф, это…
$346,250
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