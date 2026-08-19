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Квартиры и апартаменты в Таррагоне, Испания

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Salou
6
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$552,962
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$685,997
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Квартира 2 спальни в Cambrils, Испания
Квартира 2 спальни
Cambrils, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
VITRIX — Где Средиземноморье становится вашим домом.Откройте для себя VITRIX, эксклюзивный ж…
$520,226
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$557,509
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Квартира 2 спальни в Salou, Испания
Квартира 2 спальни
Salou, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В самом сердце Коста-Дорады, среди сосновых рощ и средиземноморских оливковых деревьев, скры…
$691,637
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Квартира 3 спальни в Far, Испания
Квартира 3 спальни
Far, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира-дуплекс в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 170 м.кв. В квартир…
$482,193
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Deltebre, Испания
Квартира 4 спальни
Deltebre, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продаются туристические апартаменты в Deltebre функционирующие с 1995 года. Находятся в 8 км…
$208,105
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Квартира 1 комната в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 комната
Roda de Bera, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
$134,338
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Квартира 2 спальни в Far, Испания
Квартира 2 спальни
Far, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в городе Салоу на побережье Коста Дорада. Общая площадь 90 м.кв. В квартире 2 спаль…
$366,002
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Квартира 3 спальни в Creixell, Испания
Квартира 3 спальни
Creixell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на первом этаже в урбанизации Ля Барса в городе Рода де Бара. Общая площадь 90 м.кв…
$239,354
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Типы недвижимости в Таррагоне

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Таррагоне, Испания

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