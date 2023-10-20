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Квартиры в Таррагона, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс в Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня с видом на море, с Investment, дуплекс
Roda de Bera, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
€135,000
Квартира 4 спальни в Baix Ebre, Испания
Квартира 4 спальни
Baix Ebre, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продаются туристические апартаменты в Deltebre функционирующие с 1995 года. Находятся в 8 км…
€207,900

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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