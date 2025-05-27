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Квартиры в Бланесе, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Бланес, Испания
Квартира 3 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Квартира на первой линии моря в городе Бланес с впечатляющим видом на море и на побережье Ко…
$478,812
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Квартира 4 спальни в Бланес, Испания
Квартира 4 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Квартира в первой линии моря в городе Бланес. Общая площадь 135 м.кв.  В квартире 4 спальные…
$454,871
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартира в центре города Бланес, в 3 минутах от пляжа. Квартира на первом этаже после капита…
$180,125
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453,261
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