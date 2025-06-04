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Квартиры в Кастели-Пладже-де-Аро, Испания

трехкомнатные
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15 объектов найдено
Квартира 5 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 238 м²
Атико-дуплекс в районе города Порт де Аро города Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Расс…
$1,83 млн
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Квартира 70 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 70 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 70
Площадь 2 400 м²
This cozy 2-star hotel has an unbeatable location. It is located 120 km from Barcelona airpo…
$4,75 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
$772,143
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартира на первом этаже с большой террасой в городе Плайя де Аро на побережье Коста Брава. …
$354,734
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в современном комплексе в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье Кост…
$855,939
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира после капитального ремонта в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье К…
$743,797
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Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартира в районе города Плайя де Аро на побережье Коста Брава. Расстояние до моря несколько…
$366,177
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный цокольный этаж 110м2 в центре С’Агаро, рядом с красивой бухтой Сан-Поль. Иму…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира 100 м2 в центре Плайя д’Аро, в 2 минутах ходьбы до пляжа. Включает: Гостиная-столо…
$273,139
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
$718,277
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Квартира после капитального ремонта в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье К…
$841,063
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в первой линии моря в тихой части города Плая де Аро на побережье Коста Брава. Расс…
$857,083
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
На продажу: Просторная квартира в Platja d’Aro Продажа просторной квартиры: Красивые и прост…
$499,004
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира в современном комплексе в первой линии моря в городе Плайя де Аро на побережье Кост…
$1,03 млн
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