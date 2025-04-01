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Квартиры в Sitges, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Sitges, Испания
Квартира 4 спальни
Sitges, Испания
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Великолепный пентхаус-дуплекс с панорамным видом на море в городе Ситжес на побережье Коста …
$945,315
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Квартира 4 комнаты в Sitges, Испания
Квартира 4 комнаты
Sitges, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры рядом с пляжем и центром города в Ситжесе, Барселона Квартиры в Ситжесе ра…
$1,30 млн
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