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Квартиры и апартаменты в Tossa de Mar, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ С ПАРКОВКОЙ В ЦЕНТРЕ ТОССА-ДЕ-МАР  Замечательная возможно…
$319,923
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Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597,827
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Квартира 1 спальня в Tossa de Mar, Испания
Квартира 1 спальня
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Красивый пентхаус в стиле лофт с туристической лицензией в самом сердце Тосса-де-Мар.Он сост…
$244,001
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