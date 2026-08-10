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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Каталонии, Испания

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Барселона
140
Жирона
66
Льорет-де-Мар
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$568,191
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453,261
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Квартира 4 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 4 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$687,990
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Квартира 5 комнат в Begur, Испания
Квартира 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новые современные квартиры рядом с заливом Са Риера в Бегуре Этот жилой комплекс, расположен…
$811,866
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Квартира 4 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 4 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$666,312
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Квартира 3 комнаты в Премия-де-Дальт, Испания
Квартира 3 комнаты
Премия-де-Дальт, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 3
Квартиры в жилом комплексе рядом с пляжами и торговыми зонами в Маресме, Барселона Премия-де…
$646,916
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Типы недвижимости в Каталонии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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