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Квартиры с видом на горы в Каталония, Испания

Lower Emporda
51
Кастель-Пладжа-де-Аро
38
Sant Antoni
9
Upper Emporda
6
Баш-Льобрегат
5
Martorell
4
Selva
3
Льорет-де-Мар
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000

Типы недвижимости в Каталония

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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