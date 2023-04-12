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Купить дом в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
2616
Sekerhane Mahallesi
1869
Аланья
1869
Doesemealti
21
Gazipasa
21
Мерсин
16
Демре
2
Кемер
2
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2 632 объекта найдено
Замок 9 спаленв Kadriye, Турция
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 088 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Вилла 2 спальнив Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
3 Количество комнат 100 м²
€ 158,000
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 500,000
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в районе Кызылчашехир. Проект расположился на территории 4111м…
Вилла 3 комнатыв Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты
Erdemli, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2 Этаж
€ 157,500
Выбираете отдельностоящий дом у моря? Тогда обратите внимание на данное предложение. Предста…
Вилла 5 спаленв Аланья, Турция
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 5+1 Площадь виллы (м2): 350  Площадь земли (м2): 500  5 спален 1 гостина…
Вилла 4 комнатыв Toslak, Турция
Вилла 4 комнаты
Toslak, Турция
4 Количество комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 432,000
Вилла недалеко от моря с возможность получения ВНЖ Планировка виллы и удобства Компания …
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 1,047,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Вилла 5 комнатв Конаклы, Турция
Вилла 5 комнат
Конаклы, Турция
5 Количество комнат 210 м² 3/3 Этаж
€ 224,500
Вилла на первой береговой линии с возможностью получения ВНЖ Планировка виллы и удобства Пре…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 400,000
• 3 СПАЛЬНИЕ КОМНАТЫ • 1 ГОСТИНАЯ • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ 220 кв.м. • О…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 750,000
Вилла 3+1 3 спальни 1 гостиная  Площадь виллы (м2): 260 Площадь виллы (м2): …
Виллав Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
434 м²
€ 1,500,000
5-местный номер 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 434 кв.м. 470 кв.м. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ 5 ВАННАЯ КОМНАТА …
Вилла 5 спаленв Аланья, Турция
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,900,000
Вилла 5+1 5 спален 2 гостиных  Площадь виллы (м2): 680  Площадь земли (…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 4 Этаж
€ 473,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом и пятом этажах жи…
Вилла 6 спаленв Аланья, Турция
Вилла 6 спален
Аланья, Турция
7 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,750,000
• 6 спален • 1 гостиная • Вилла площадью 390 кв.м. • 500 кв.м з…
Вилла 4 комнатыв Demirtas, Турция
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
4 Количество комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 225,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ  Планировка виллы и удобства в комплексе Компания &la…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 321 м² 1 Этаж
€ 1,850,000
Представляем вашему вниманию две трехэтажные виллы, расположенные в элитном спокойном районе…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 800,000
Общая площадь участка: 5215 м2 Всего: 16 Типичных вилл + 2 VIP-виллы Размеры виллы: Типичные…
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 6 ванных комнат
€ 1,950,000
Вилла 7+2 Площадь виллы (м2): 556  Площадь земли (м2): 800  3 этажа …
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,050,000
3+2 3 этажа 1 гостевая комната 3 ванные с туалетами Меблированная Площадь земли…
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 725,000
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.&nbs…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м²
€ 2,950,000
3 спальни 2 гостиной  1 офис Площадь виллы (м2): 500  Площадь земли (м2…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1 Этаж
€ 140,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Каргыджак. Комплекс состоит из трех …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1 Этаж
€ 297,000
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в новом комплексе район…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,600,000
4-МЕСТНАЯ КОМНАТА 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 390 кв.м. 1.614 кв.м ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 4 ВАННАЯ КОМНАТА-т…

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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