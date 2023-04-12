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Купить недвижимость в Крит, Греция

Municipality of Kato Chorion
7
koinoteta peukon
6
koinoteta schinokapsalon
6
koinoteta limnon
5
koinoteta neapoleos
5
Municipality of Pachia Ammos
5
Суда
5
koinoteta agiou stephanou
3
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1 090 объектов найдено
Дом 3 спальнив Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 160 м²
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Коттедж 2 спальнив District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 65,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж …
Коттедж 1 комнатав Vrouchas, Греция
Коттедж 1 комната
Vrouchas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 34,500
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 22 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Квартира 3 спальнив Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни
Ретимнон, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Вилла 1 комнатав Sklavopoula, Греция
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Вилла 3 комнатыв Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 173 м²
€ 350,000
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Дом 3 спальнив agios georgios, Греция
Дом 3 спальни
agios georgios, Греция
3 ванных комнат
€ 1,450,000
Это две недавно построенные роскошные виллы на продажу в Ханье, Киссамос. Общая жилая площад…
Вилла 1 комнатав Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спаленв District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 6 комнатв Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнатв Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Maleme, Греция
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнатыв Stylos, Греция
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Коттедж 1 спальняв District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня
District of Agios Nikolaos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 86,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
215 м²
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 278 м²
€ 725,000
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
Дом 8 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
600 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 90 м² 4/1 Этаж
€ 515,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 98 м² 3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Дом 6 спаленв периферия Крит, Греция
Дом 6 спален
периферия Крит, Греция
7 Количество комнат 686 м²
€ 2,060,000
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Домв периферия Крит, Греция
Дом
периферия Крит, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 263 м²
€ 785,000
Продается 3-этажная вилла площадью 263 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 160 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 111 м² 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 111 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
180 м²
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 100 м²
€ 1,280,000
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Дом 3 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 190 м²
€ 500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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