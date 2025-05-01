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Купить квартиру в Португалии

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71 объект найдено
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$453,016
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$396,389
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Квартира 4 комнаты в Quelfes, Португалия
Квартира 4 комнаты
Quelfes, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4
Эти фантастические апартаменты с тремя спальнями предлагают общую площадь 115 м², включая дв…
$436,578
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Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира 3 спальни площадью 113 кв.м., совершенно новая, с 1 парковкой и балконом площадью 3…
$486,992
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 104 кв. м, двумя балконами площадью 3 и 6 кв. м и 1 парко…
$498,318
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$457,546
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$594,584
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
$566,270
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$317,111
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 86 м2, балконом 6 и 3м2 в новом комплексе, строящемся в Тави…
$362,413
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 95 кв. м, балконом 29 кв. м и 1 парковочным местом, располож…
$554,945
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
$707,838
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$322,774
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Комплекс Oporto Luxury Residences расположен рядом с Авенида Фернан Магальяйш, одной из самы…
$382,572
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новая квартира с 2 спальнями в новом кондоминиуме Green Plaza Carcavelos общей площадью 103 …
$883,381
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$736,151
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Estrela, Португалия
Квартира 2 комнаты
Estrela, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 10
Эта превосходная квартира с 1 спальней является частью нового жилого комплекса в районе Эштр…
$608,568
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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