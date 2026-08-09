Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Aveiro
  4. Жилая
  5. Квартира

Купить квартиру в Aveiro, Португалия

;
однокомнатные
6
двухкомнатные
14
трехкомнатные
7
Квартира Удалить
Очистить
29 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 4 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Квартира с 4+1 спальней, полностью оборудованная и меблированная, расположена на символическ…
$448,666
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 208 м²
$613,752
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
$272,779
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$482,609
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$608,507
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Esgueira, Португалия
Квартира 2 спальни
Esgueira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$334,679
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 163 м²
$503,592
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 209 м²
$612,703
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
$472,117
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
$445,889
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Esgueira, Португалия
Квартира 1 спальня
Esgueira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$200,388
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 142 м²
$451,134
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$603,261
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Esgueira, Португалия
Квартира 3 спальни
Esgueira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 168 м²
$480,510
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ilhavo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ilhavo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$398,677
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Ilhavo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ilhavo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
$1,049
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 96 м²
$293,762
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$451,134
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
$1,049
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
$414,414
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 203 м²
$598,015
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Авейру, Португалия
Квартира 1 спальня
Авейру, Португалия
Количество спален 1
Площадь 98 м²
$304,253
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 4 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 4
Площадь 251 м²
$786,862
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
$482,609
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 146 м²
$440,643
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 3 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 3
Площадь 199 м²
$592,769
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Esgueira, Португалия
Квартира 2 спальни
Esgueira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
$323,663
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Авейру, Португалия
Квартира 2 спальни
Авейру, Португалия
Количество спален 2
Площадь 163 м²
$493,100
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Aveiro, Португалия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти