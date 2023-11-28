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Купить квартиру в Aveiro, Португалия

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21 объект найдено
Квартира 1 спальня в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 1 спальня
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€152,500
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Цена по запросу
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 91 м²
€282,000
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 41 м²
€192,000
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Квартира в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Площадь 41 м²
€183,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Отличная 3-комнатная квартира в АвейруСостоит из гостиной, оборудованной кухни, 2 ванных ком…
€365,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€599,500
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Отличная роскошная 3-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€750,000
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€411,500
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Отличная роскошная 2-комнатная квартира в Авейру.Расположен в одном из лучших районов города…
€416,500
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
€1,02 млн
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€520,435
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отличная 3 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€517,935
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Отличная 2 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€375,000
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Отличная 4 квартира в Fonte NovaLuxury заканчивается в центре города. Рядом с услугами, дост…
€866,250
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Квартира 4 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 4 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
Отличная двухуровневая квартира с спальней 4 в Фонте НоваЛюкс заканчивается в центре города.…
€1,16 млн
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Квартира 2 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 2 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
€395,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
€390,000
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Квартира 3 спальни в Gloria e Vera Cruz, Португалия
Квартира 3 спальни
Gloria e Vera Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Excellent 3 bedroom apartment in AveiroWith 113m2 of floor area, living room, equipped kitch…
€375,000
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 478 м²
Отличная 4-комнатная квартира в Зона Премиум на Коста Нова Рядом с доступом, первая линия п…
€960,000
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Квартира 3 спальни в Gafanha da Nazare, Португалия
Квартира 3 спальни
Gafanha da Nazare, Португалия
Количество спален 3
Площадь 433 м²
Excellent 3 + Tr Apartment in Zona Premium on Costa NovaClose to access, first line of the b…
€960,000
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Параметры недвижимости в Aveiro, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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