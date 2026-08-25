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Купить квартиру в Cascais, Португалия

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122 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,97 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,13 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,99 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$618 456
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,73 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,58 млн
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$3,40 млн
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Пентхаус в Alcabideche, Португалия
Пентхаус
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти ап…
$3,24 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,47 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Квартира 3 спальни площадью 134 м2 с балконами и парковкой в новом жилом комплексе Quinta da…
$881 008
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
2-комнатная квартира с видом на море, 85 кв.м частной брутто-площади с оптимизированным испо…
$809 929
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$1,73 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,72 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Discover elevated coastal living in this luxury three bedroom apartment at Urban Living, an …
$2,00 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными садам…
$1,49 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, конс…
$1,81 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,45 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Новая квартира с 2 спальнями в новом кондоминиуме Green Plaza Carcavelos общей площадью 103 …
$910 180
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Здание Talaia Residence расположено в очень тихом жилом районе, сосредоточенном в долине Оэй…
$668 633
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,32 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Откройте для себя возвышенное побережье, живущее в этой роскошной трехкомнатной квартире в U…
$1,57 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Experience refined coastal living in this luxury two bedroom apartment at Urban Living, an e…
$1,24 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Опыт жизни на побережье в этом роскошном дуплексе с четырьмя спальнями в Urban Living, экскл…
$2,47 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой роскошной двухкомнатной квартире в Urban Livi…
$1,31 млн
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