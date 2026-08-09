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Купить квартиру в Olhao, Португалия

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Moncarapacho
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80 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
$340,990
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта двухкомнатная квартира на продажу расположена в совершенно новой застройке, которая в на…
$556,795
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$815,410
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$844,954
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$1,55 млн
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Квартира 2 спальни в Moncarapacho, Португалия
Квартира 2 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Эта новая двухкомнатная квартира в Фузете расположена на передней линии с видом на Ria Formo…
$814,679
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами.В нескольких минутах о…
$478,315
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 163 м²
Квартира площадью 108 кв. м с балконами 6 и 13 кв. м расположена в новом эксклюзивном жилом …
$674,826
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Квартира 1 спальня в Moncarapacho, Португалия
Квартира 1 спальня
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Уникальная возможность в совершенно новой жилой застройке, расположенной в Фузете, Восточный…
$791,235
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$850,863
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Квартира 2 спальни в Fuseta, Португалия
Квартира 2 спальни
Fuseta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 м2, с балконом 18 м2 и террасой 33 м2 в новом жилом компл…
$700,244
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Квартира 2 спальни в Fuseta, Португалия
Квартира 2 спальни
Fuseta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 м2, с балконом 18 м2 и террасой 33 м2 в новом жилом компл…
$714,176
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами.В нескольких минутах о…
$488,844
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Moncarapacho, Португалия
Квартира 2 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Новая разработка в Fuseta, апартаменты с частными террасами на крыше.Представляем новую жилу…
$715,965
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Студия 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Студия 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новые трехкомнатные таунхаусы на продажу в Фузете, каждый со своими индивидуальными бассейна…
$797,096
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$850,863
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Квартира 1 спальня в Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом в комплекс…
$404,565
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Квартира 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Квартира 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Площадь 114 м²
Новая разработка в Fuseta, апартаменты с частными террасами на крыше.Представляем новую жилу…
$746,512
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Кондоминиум состоит из 83 квартир, с типологиями от Т1 до Т4, с оригинальной отделкой и высо…
$1,42 млн
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами.В нескольких минутах о…
$474,805
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Квартира 3 спальни в Moncarapacho, Португалия
Квартира 3 спальни
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Это уникальная возможность приобрести недвижимость в совершенно новой жилой застройке, распо…
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами.В нескольких минутах о…
$516,911
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Квартира 3 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Эти просторные апартаменты с современной архитектурой расположены в тихом районе в Келфеше, …
$456,058
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Квартира 4 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 4 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Кондоминиум современной архитектуры и бассейн.В нескольких минутах от магазинов, пляжей, рын…
$597,601
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$856,771
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Квартира 3 спальни в Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами.В нескольких минутах о…
$504,727
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Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$1,52 млн
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Квартира 1 спальня в Moncarapacho, Португалия
Квартира 1 спальня
Moncarapacho, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Просторная и привлекательная однокомнатная квартира (первый этаж) с современной ванной комна…
$210,996
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Типы недвижимости в Olhao

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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