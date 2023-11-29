Купить квартиру в Olhao, Португалия

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Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
4
3
146 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€565,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1
1
70 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€235,920
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Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1
1
65 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€225,920
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
128 м²
Эта трехкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€357,280
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
85 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€260,240
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
103 м²
Эта двухкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€278,720
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
129 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€359,920
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Olhao, Португалия
2
115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
€295,000
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Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
3
2
104 м²
Квартира с отличным пребыванием на солнце, вставленная в первый этаж здания без лифта с трем…
€290,000
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Квартира 4 спальни
Quelfes, Португалия
4
2
158 м²
Эта четырехкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ol…
€449,680
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
98 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€330,000
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
112 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€470,000
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
109 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€350,000
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Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1
1
68 м²
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
€210,000
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Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
1
1
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€230,000
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Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2
1
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€320,000
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Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2
2
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€305,000
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Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
3
3
163 м²
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€475,000
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Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2
2
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
€360,000
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
78 м²
Трехкомнатная квартира, пентхаус, в новом здании в Келфесе. Состоит из двух спален со шкаф…
€370,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Pechao, Португалия
2
152 м²
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
€680,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Olhao, Португалия
1
85 м²
Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом в комплек…
€350,000
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
134 м²
Эта великолепная квартира, оборудованная по последнему слову техники для обеспечения максима…
€365,000
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
116 м²
Эта великолепная квартира, оборудованная по последнему слову техники для обеспечения максима…
€365,000
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
129 м²
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
€355,000
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
137 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€391,600
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
137 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€388,960
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
132 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€389,720
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
128 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€357,280
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
129 м²
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
€367,840
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