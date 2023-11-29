Купить квартиру в Loule, Португалия

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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
92 м²
3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
129 м²
1
2-bedroom apartment in a managed luxury condominium, located next to the Oceânico Golf Cours…
€489,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
96 м²
Magnificent 2+1 bedroom duplex flat located in Vilamoura. A large terrace of 80 m2 with un…
€495,000
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Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
3
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
€950,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
144 м²
Продается 3-комнатная квартира в Виламоуре в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort …
€850,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
This fantastic apartment is located in the private condominium The Creek in Vilamoura. So…
€1,10 млн
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Квартира 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
143 м²
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
147 м²
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
66 м²
Отлично отремонтированная квартира с 2 спальнями с потрясающим видом на море и Vilamoura Mar…
€380,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
106 м²
This luxurious 2-bedroom flat is located in the Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & S…
€600,000
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Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
2
123 м²
Красивая двухкомнатная квартира, расположенная в Энкоста-ду-Лагу, полностью отремонтирована …
€900,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
78 м²
Расположен в очень тихом районе, примерно в 15 минутах ходьбы от пристани и пляжа Виламоура.…
€315,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
141 м²
Эта 3-комнатная квартира расположена в роскошном кондоминиуме с 24h охраной. В нем есть 3 л…
€850,000
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Квартира 4 спальни
Almancil, Португалия
4
3
453 м²
Panorama Residences - это роскошные 4-комнатные апартаменты. Утонченные и яркие во всех отн…
€4,50 млн
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Квартира 4 спальни
Almancil, Португалия
4
474 м²
Садовые резиденции выделяются своими потрясающими садами, которые были разработаны, чтобы ма…
€4,50 млн
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Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
3
1
Эта квартира расположена на первом этаже, предлагает много естественного света и имеет прост…
€900,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
99 м²
3
Великолепная квартира, расположенная в частном кондоминиуме в Виламоуре. Эта квартира имеет …
€540,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
2
147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
2
99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
3
142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Almancil, Португалия
2
88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
€324,000
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Квартира 1 спальня
Quarteira, Португалия
1
1
109 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 122 м2, террасой 33 м2 и парковочным местом, расположенная в…
€710,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Loule, Португалия
3
2
70 м²
10
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
€460,000
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Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
3
2
115 м²
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
€320,000
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Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
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Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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