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Купить квартиру в Lourinha, Португалия

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9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 107 м2, недалеко от центра Вила-да-Лоуринья и побережья ок…
$324,247
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Пентхаус в Lourinha, Португалия
Пентхаус
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$335,827
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Новая квартира с 1 спальней, расположена в деревне Abelheira на Серебряном побережье Португа…
$220,763
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Квартира в Lourinha, Португалия
Квартира
Lourinha, Португалия
Площадь 655 м²
Этот новый жилой комплекс, состоящий из 3 домов и 14 квартир с одной и двумя спальнями площа…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Новая двухкомнатная жилая квартира расположена в деревне Абельейра на Серебряном побережье П…
$313,716
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Новая двухкомнатная жилая квартира расположена в деревне Абельейра на Серебряном побережье П…
$325,335
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Новая однокомнатная жилая квартира расположена в деревне Абельейра на Серебряном побережье П…
$307,906
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Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Новая двухкомнатная жилая квартира расположена в деревне Абельейра на Серебряном побережье П…
$406,669
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