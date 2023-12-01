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Купить квартиру в Lourinha, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
€290,000
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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