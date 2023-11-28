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Купить квартиру в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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9 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 10/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351918696380 mia.heinonen@habita.com
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Новая квартира на продажу в Лагоа, в регионе Алгарве в Португалии, в совершенно частном и эк…
€395,000
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Квартира 1 спальня в Лагоа, Португалия
Квартира 1 спальня
Лагоа, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1 спальная квартира вставлена в центре города Лагоа, рядом со всеми видами услуг и торговли.…
€125,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
€500,000
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Квартира в Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
Площадь 2 697 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с Spalni, с патио в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с Spalni, с патио
Carvoeiro, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€240,000
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
€650,000
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом на море, рядом с …
€550,000
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Квартира 1 спальня в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с 1 спальней в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пляж…
€450,000
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Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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