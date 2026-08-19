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Купить квартиру в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

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13 объектов найдено
Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный всего в 40 минутах езды от международного аэропорта Фару, этот 5-звездочный ку…
$608,958
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Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом на море, недалеко…
$738,596
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Студия в Carvoeiro, Португалия
Студия
Carvoeiro, Португалия
Площадь 87 м²
Студия 87 кв.м.с террасой площадью 9 кв.м. в доме  в закрытом комплексе Carvoeira Gardens.Ca…
$405,107
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом на море, недалеко…
$738,596
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$578,724
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Квартира 4 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Пентхаус Т4, Альфанзина, Лагоа4 Спальня пентхаус, расположенный в престижном развитии в глав…
$2,84 млн
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с 1 спальней в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пляж…
$475,490
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
$686,818
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Квартира в Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
Площадь 2 697 м²
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Квартира 1 спальня в Lagoa, Португалия
Квартира 1 спальня
Lagoa, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
1 спальная квартира вставлена в центре города Лагоа, рядом со всеми видами услуг и торговли.…
$132,080
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$679,965
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом на море, рядом с …
$581,154
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Типы недвижимости в Lagoa e Carvoeiro

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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