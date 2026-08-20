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Купить квартиру в Silves, Португалия

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Alcantarilha e Pera
4
Alcantarilha
4
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Расположенная в престижном ландшафте популярного гольф-курорта в Алькантарилхе, эта исключит…
$644,710
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Студия 3 спальни в Silves, Португалия
Студия 3 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Эта элегантная двухэтажная вилла, готовая к завершению в 2026 году, идеально подходит для от…
$802,957
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Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
$344,389
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Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Откройте для себя эту потрясающую двухэтажную квартиру, расположенную в эксклюзивном закрыто…
$609,544
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Студия 3 спальни в Silves, Португалия
Студия 3 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Эта элегантная двухэтажная вилла, готовая к завершению в 2026 году, идеально подходит для от…
$791,235
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Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Эта квартира с 2 + 1 спальней на продажу расположена в элитном гольф-курорте в Алькантарилхе…
$580,239
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Квартира 2 спальни в Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Эта потрясающая двухкомнатная квартира на первом этаже расположена в престижном гольф-курорт…
$457,158
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Типы недвижимости в Silves

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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