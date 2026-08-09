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Купить квартиру в Lagoa, Португалия

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54 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,76 млн
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$577,950
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает от 1 до 4-комнатных резиденций. Его поразител…
$981,131
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$614,512
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$1,20 млн
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Квартира 3 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 3 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$779,957
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$557,788
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$872,117
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Квартира 2 спальни в Porches, Португалия
Квартира 2 спальни
Porches, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Новая квартира с 2 спальнями 99 кв.м. и террасой в жилой комплекс One Porches.Через прихожую…
$343,591
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$622,438
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$879,225
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Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом на море, недалеко…
$738,596
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$989,128
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Студия в Carvoeiro, Португалия
Студия
Carvoeiro, Португалия
Площадь 87 м²
Студия 87 кв.м.с террасой площадью 9 кв.м. в доме  в закрытом комплексе Carvoeira Gardens.Ca…
$404,565
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 81 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$555,424
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Квартира 4 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 4 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$1,75 млн
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает от 1 до 4-комнатных резиденций. Его поразител…
$1,75 млн
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 2 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,10 млн
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Квартира 4 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 4 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта исключительная новая разработка предлагает диапазон от 1 до 4-комнатных резиденций. Его …
$2,10 млн
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$579,059
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$627,511
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Квартира 3 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 3 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,32 млн
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Квартира 4 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 4 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Пентхаус Т4, Альфанзина, Лагоа4 Спальня пентхаус, расположенный в престижном развитии в глав…
$2,84 млн
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$638,147
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Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный всего в 40 минутах езды от международного аэропорта Фару, этот 5-звездочный ку…
$608,958
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Квартира 2 спальни в Lagoa, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2-спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом на море, недалеко…
$738,596
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Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$2,11 млн
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Великолепная квартира в роскошном закрытом сообществе, тихом районе, в нескольких минутах хо…
$649,965
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Квартира 1 спальня в Estombar, Португалия
Квартира 1 спальня
Estombar, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$697,235
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Типы недвижимости в Lagoa

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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