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Купить квартиру в Ferragudo, Португалия

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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Quinta Heightsis - исключительная новая разработка, предлагающая от 1 до 4-комнатных резиден…
$623,578
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Quinta Heights - это исключительная новая разработка, предлагающая от 1 до 4-комнатных резид…
$982,929
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Квартира 2 комнаты в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 комнаты
Ferragudo, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Просторная и воздушная квартира на первом этаже с 1 спальней, как новая с большой кухней с о…
$405,117
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Добро пожаловать в экстраординарный жизненный опыт, управляемый Brookes Property Group, изве…
$554,292
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Отличная квартира в прекрасном месте всего в 5 минутах от пляжа и центра живописной деревни …
$523,039
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Квартира 1 спальня в Ferragudo, Португалия
Квартира 1 спальня
Ferragudo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Quinta Heightsis - исключительная новая разработка, предлагающая от 1 до 4-комнатных резиден…
$873,714
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Квартира 2 спальни в Ferragudo, Португалия
Квартира 2 спальни
Ferragudo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Добро пожаловать в экстраординарный жизненный опыт, управляемый Brookes Property Group, изве…
$873,714
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