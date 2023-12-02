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Купить квартиру в Tavira, Португалия

трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 95 м²
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
€565,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
€750,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 81 м²
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
€505,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 86 м²
Отличный комплекс расположен в нескольких минутах ходьбы от центра исторического города Тави…
€570,000
в месяц
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