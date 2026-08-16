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Купить квартиру в Alcochete, Португалия

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Фантастический Т2 с видом на реку и Лиссабон. С привилегированным расположением недвижимость…
$673,600
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Квартира 2 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эта красивая квартира типологии T2 вставлена в частный кондоминиум в курортном стиле, которы…
$627,432
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
$850,202
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Квартира 3 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Сказочный дуплекс с 3 спальнями и общей площадью 180 м2, состоящий из 2 этажей и просторной …
$801,719
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 337 м²
Сказочный двухуровневый пентхаус с 4 спальнями в элитном комплексе в центре Алкошета с приви…
$1,98 млн
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 194 м²
Сказочный дуплекс с 4 спальнями общей площадью 225 м2, состоящий из 2 этажей, балкона и прос…
$906,291
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