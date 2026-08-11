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Фуншал
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62 объекта найдено
Квартира в Santa Cruz, Португалия
Квартира
Santa Cruz, Португалия
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$324,228
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Кондоминиум, состоящий всего из 6 частей, под названием "Vila Guida", рядом со смотровой пло…
$802,464
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Отличная квартира типологии T3  в самом центре города Фуншал.Расположение -  в здании над то…
$733,186
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,27 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
$808,237
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
$490,715
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$669,682
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$404,118
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$461,850
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$404,118
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'Major' в и…
$577,312
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$381,026
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$750,505
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Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 98 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$663,909
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни  площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с гараж…
$404,118
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$623,497
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет собой оазис, р…
$785,144
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект «Edificio Major» расположен в историческом районе города Фуншал.Здание с архитектурой…
$577,312
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$865,968
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Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только привил…
$259,790
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Квартира  находится на верхнем этаже в здании , расположенном в привилегированном комплексе …
$456,076
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,50 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
$577,312
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Эта 2-комнатная квартира является частью великолепного элитного комплекса, расположенного на…
$1,39 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается квартира с 3 спальнями в центре города Фуншал, расположенная в здании в торговом ц…
$755,242
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Продается квартира с 3 спальнями в центре города Фуншал, расположенная в здании в торговом ц…
$1,28 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Эта трехкомнатная квартира T3 является частью великолепного элитного комплекса, расположенно…
$2,79 млн
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Эти апартаменты с 2 спальнями и собственным бассейном являются частью великолепного комплекс…
$3,60 млн
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Квартира в Фуншал, Португалия
Квартира
Фуншал, Португалия
Площадь 2 498 м²
Apartments №The Place
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Эта 3-комнатная квартира является частью великолепного элитного комплекса, расположенного на…
$1,57 млн
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Типы недвижимости в Мадейре

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Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
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