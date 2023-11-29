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Купить квартиру в Мадейра, Португалия

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35 объектов найдено
Студия 1 ванная в Мадейра, Португалия
Студия 1 ванная
Мадейра, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Квартира 1 спальня в Фуншал, Португалия
Квартира 1 спальня
Фуншал, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Элитный комплекс расположен в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от услуг…
€310,000
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фуншал, Португалия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фуншал, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Этот комплекс расположен в самом центре города Фуншал, в окружении музеев, культурных центро…
€210,000
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Real Estate AVANGARD
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мадейра, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мадейра, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Этаж 2/4
Квартира с 3 спальнями в новостройке, расположенной в центре Канису. Все квартиры имеют в…
€650,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Элитный комплекс, расположенный в Баррейруше, Сан-Мартинью, в тихом районе, но недалеко от о…
€390,000
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Квартира 2 спальни в Мадейра, Португалия
Квартира 2 спальни
Мадейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Новостройка, расположенная в центре Канису. Все квартиры имеют высокое качество, а также …
€275,000
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
€375,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 172 м²
просторная квартира 3 спальни в недавно построенном закрытом комплексе, состоящем из 18 един…
€425,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Фантастическая квартира, только что построенная, с большими внутренними площадями,  в здании…
€700,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира 3 спальни с отличным балконом площадью 10,95 м2. на 2 этаже в новом комплексе The P…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Просторная квартира 107 м2 с 2 спальнями и балконом 6 м2 в новом здании Building 'Major' в и…
€500,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
€350,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
€350,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Отличная квартира типологии T3  в самом центре города Фуншал.Расположение -  в здании над то…
€635,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
€400,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
€330,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
€1,30 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с бытовой техникой в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Madeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 2
Квартира с 3 спальнями в центре города Фуншал, расположенная в здании в торговом центре La V…
€635,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект «Edificio Major» расположен в историческом районе города Фуншал.Здание с архитектурой…
€500,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Madeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни  площадью 107 м2, с большим балконом и уникальным видом на океан, с гараж…
€350,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
€650,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Madeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Недвижимость расположена в непосредственной близости от центра Фуншала, это не только привил…
€225,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира с 2 спальнями, в комплексе, который расположен в лучшем районе города Фуншал, рядом…
€380,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с 1 спальней, расположены в районе, отведенном под городскую реабилитацию, недал…
€315,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Madeira, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная квартира с 1 спальней предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жиз…
€286,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Madeira, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Madeira, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Эта современная квартира с 2 спальнями предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жи…
€435,050
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Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Madeira, Португалия
Квартира 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Madeira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
€750,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
€580,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Madeira, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Madeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 255 м²
«Madeira Palace Residences», эксклюзивный роскошный кондоминиум, представляет собой оазис, р…
€680,000
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Параметры недвижимости в Мадейра, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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