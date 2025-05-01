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Купить квартиру в Almancil, Португалия

двухкомнатные
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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Красивая двухкомнатная квартира, расположенная в Encosta do Lago, полностью отремонтированна…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эти апартаменты, расположенные на первом этаже, предлагают много естественного света и распо…
$926,217
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Эти апартаменты расположены на первом этаже, предлагают много естественного света и имеют пр…
$1,06 млн
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Квартира 4 спальни в Loule, Португалия
Квартира 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Garden Residences выделяются своими потрясающими садами, которые были спроектированы так, чт…
$5,02 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
This apartment is located on the groundfloor with a very large private garden, offers plenty…
$1,11 млн
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Квартира 1 спальня в Loule, Португалия
Квартира 1 спальня
Loule, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Фантастическая квартира с 1 спальней, тщательно оформленная на курорте Quinta da Lago. Прекр…
$630,497
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Квартира 4 спальни в Loule, Португалия
Квартира 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Panorama Residences — это роскошные апартаменты с 4 спальнями. Изысканные и светлые во всех…
$5,02 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Фантастическая 2-комнатная квартира с джакузи, рядом с пляжем и теннисной академией Vale do …
$864,841
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
$1,00 млн
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнатами, кухню…
$644,850
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Spectacular bright 1+1 bedroom flat for sale in Vale do Lobo! This property, with a generous…
$556,846
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Квартира 1 спальня в Loule, Португалия
Квартира 1 спальня
Loule, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Мы уверены, что это именно та квартира, которую вы ищете! Очаровательная и современная квар…
$630,497
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
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