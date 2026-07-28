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Купить квартиру в Caldas da Rainha, Португалия

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10 объектов найдено
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
OkeaskOkeask
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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TekceTekce
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
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English
Квартира 16 спален в Caldas da Rainha, Португалия
Квартира 16 спален
Caldas da Rainha, Португалия
Количество спален 16
Площадь 1 076 м²
Резиденция Reguengo, расположенная среди спокойных сосновых лесов в очень востребованном рег…
$1,71 млн
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

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