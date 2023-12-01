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Купить квартиру в Maia, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cidade da Maia, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cidade da Maia, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Этаж 5
Квартира с 4 спальнями площадью 156,5 м² с балконом 70,5 м² и 2 парковочными местами, распол…
€495,000
в месяц
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cidade da Maia, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cidade da Maia, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 4
Квартира с 3 спальнями площадью 134,5 м² с балконом 21,3 м² и 2 парковочными местами, распол…
€425,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Maia, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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