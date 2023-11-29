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279 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с террасой, с плитой, с vid na more
Carvoeiro, Португалия
2
1
56 м²
10/11
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€260,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
2
1
61 м²
12/22
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€225,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
4
2
100 м²
2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
1
74 м²
6/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€320,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Pechao, Португалия
4
3
146 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€565,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
2
69 м²
6/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€235,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Албуфейра, Португалия
2
2
100 м²
2-комнатная квартира с видом на море и террасой - Albufeira Расположен в кондоминиуме в 2 ша…
€450,000
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Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
Portimao, Португалия
3
2
100 м²
2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€550,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
92 м²
3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
129 м²
1
2-bedroom apartment in a managed luxury condominium, located next to the Oceânico Golf Cours…
€489,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
96 м²
Magnificent 2+1 bedroom duplex flat located in Vilamoura. A large terrace of 80 m2 with un…
€495,000
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Квартира 2 спальни
Almancil, Португалия
2
3
This apartment is located on the first floor, offers plenty of natural light, and features a…
€950,000
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Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1
1
70 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€235,920
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Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1
1
65 м²
This one-bedroom apartment, still under construction, is located in a quiet and peaceful are…
€225,920
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
128 м²
Эта трехкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€357,280
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Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
2
129 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€359,920
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
103 м²
Эта двухкомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Olhão…
€278,720
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Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2
2
85 м²
Эта однокомнатная квартира, все еще строящаяся, расположена в тихом и спокойном районе Ольха…
€260,240
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
This fantastic apartment is located in the private condominium The Creek in Vilamoura. So…
€1,10 млн
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Квартира 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
143 м²
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€2,50 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
147 м²
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
This new development, situated precisely in Vilamoura, designed by the renowned architect Va…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
144 м²
Продается 3-комнатная квартира в Виламоуре в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort …
€850,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
66 м²
Отлично отремонтированная квартира с 2 спальнями с потрясающим видом на море и Vilamoura Mar…
€380,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
197 м²
Эта квартира в тихом и спокойном районе в Сан-Брас-де-Альпортель имеет 4 спальни и 3 ванные …
€407,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
264 м²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
€457,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
106 м²
This luxurious 2-bedroom flat is located in the Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & S…
€600,000
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Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
3
85 м²
3-комнатная квартира в центре города - Фару Расположен в центре Фару, со всеми удобствами в …
€240,000
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия
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