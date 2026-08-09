Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Faro
  4. Жилая
  5. Квартира

Купить квартиру в Faro, Португалия

;
Albufeira
19
Lagos
79
Portimao
84
Olhao
80
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
521 объект найдено
Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Захватывающий роскошный частный кондоминиум, расположенный в центре Ольяна, на 1-й водной ли…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира, на заключительных этапах строительства, расположена в нескольких минутах ходьбы от…
$750,414
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Tavira, Португалия
Квартира
Tavira, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Верхний этаж квартиры T-0 в самом сердце Кабанаса и в 150 метрах от моря и набережной, с уни…
$298,911
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 115 кв.м (общая площадь), балконы и 1 парковочное место, в ко…
$340,990
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Эта двухкомнатная квартира на продажу расположена в совершенно новой застройке, которая в на…
$556,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$374,511
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новый частный кондоминиум Cerca do Colégio расположен в самом центре города Портимау, в пеше…
$393,006
Оставить заявку
Студия 3 спальни в Loule, Португалия
Студия 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную виллу, которая в настоящее время строится и будет заверше…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новая 3-комнатная квартира с 283 м2 общей частной площади, балкона и парковочного места, в A…
$726,014
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя новую, современную виллу с тремя спальнями в Лагосе, с захватывающим задни…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$635,745
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую новую двухкомнатную квартиру в оживленном прибрежном горо…
$591,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 4 спальни в Estombar, Португалия
Квартира 4 спальни
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Квинта Высоты: новое развитие роскоши в АлгарвеМы рады представить Quinta Heights, роскошную…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Located in the heart of Portimão, this stunning 4-storey condominium offers a perfect blend …
$398,175
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Расположенная в очаровательной застройке в Альбуфейре, эта роскошная квартира с тремя спальн…
$5,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Разработка Lumare в Виламуре.Откройте для себя элегантность и изысканность Lumare, эксклюзив…
$2,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$577,950
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фару, Португалия
Квартира 2 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Я рад представить эту новую роскошную квартиру T2 в Лагосе, которая предлагает изысканное со…
$545,073
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Montenegro, Португалия
Квартира 2 спальни
Montenegro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
2 Квартира с спальней в частном кондоминиуме с бассейном и садом.Откройте для себя эту элега…
$584,968
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнатами, кухню…
$658,863
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новая 3-комнатная квартира с 283 м2 общей частной площади, балкона и парковочного места, в A…
$731,413
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Высокое развитие Waterfront Living, которое возвышается перед внушительной пристанью Ольян, …
$815,410
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Horus Residences - это престижная жилая застройка, встроенная в закрытое сообщество, располо…
$723,824
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новый частный кондоминиум Cerca do Colégio расположен в самом центре города Портимау, в пеше…
$395,013
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира расположена в нескольких минутах ходьбы от исторического центра города и пляжа Порт…
$685,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Великолепная роскошная застройка, расположенная в знаменитом золотом треугольнике. Расположе…
$3,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Откройте для себя две уникальные и эксклюзивные разработки, включающие 65 современных кварти…
$791,235
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эта квартира-студия, расположенная в частном кондоминиуме в Алворе, предлагает прекрасную во…
$246,162
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Типы недвижимости в Faro

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти