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Купить квартиру в Округ Порту, Португалия

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107 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг в Gondomar, Португалия
VIP
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с Онлайн-показ, возможен торг
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€270,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью комплекса, расположенного в Канидело, который стр…
€475,125
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Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Эта квартира c 4 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Канидело, который ст…
€517,125
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ в Gondomar, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с Онлайн-показ
Gondomar, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта просторная квартира с 3 спальнями, расположена в жилом комплексе в городе Гондомар, отли…
€252,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Эта просторная квартира с 2 спальнями является частью нового комплекса, расположенного всего…
€425,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Эта просторная квартира c 4 спальнями,  является частью нового комплекса, расположенного все…
€1,000,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира с 2 спальнями в Матозиньюше, расположенная недалеко от центра города, с отличным до…
€199,900
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эта просторная  квартира с 3 спальнями, является частью комплекса, расположенного в Вила-Нов…
€545,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Просторная квартира 2 спальни с балконом, гаражом и кладовой в новом комплексе Antas Green в…
€347,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
€249,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
€465,000
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Проект реновации старого здания. Дом расположен в оживленном районе города Порту, в непосре…
€175,000
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
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Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Порту, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
Квартира с 3 спальнями с балконом, 2 парковочными местами и кладовой, встроенная в новый ком…
€545,000
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Real Estate AVANGARD
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Порту, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2
Великолепная 2-комнатная квартира с панорамным видом на устье реки Дору. Квартира имеет б…
€450,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Комплекс расположен в центре города, в нескольких метрах от церкви и башни Клеригуш, спроект…
€492,000
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Квартира 1 спальня в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 1 спальня
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Новый роскошный комплекс рождается в самом сердце Порту, в 300 метрах от станции метро Comba…
€180,000
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Студия 1 ванная в Порту, Португалия
Студия 1 ванная
Порту, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
€390,000
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Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг в Порту, Португалия
Студия 1 комната в центре города, с Онлайн-показ, возможен торг
Порту, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Полностью отремонтированная квартира в самом центре Порту …
€350,000
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Tamega e Sousa, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Этаж 9/9
Эта полностью отремонтированная квартира с 4 спальнями расположена на последнем этаже, откуд…
€539,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтированн…
€210,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Oliveira do Douro, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Oliveira do Douro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
€259,000
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Квартира 2 спальни в центре города, с видом на город, с супермаркетом в Tamega e Sousa, Португалия
Квартира 2 спальни в центре города, с видом на город, с супермаркетом
Tamega e Sousa, Португалия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Квартира 2 спальни  с полным ремонтом, оборудованием и мебелью находится на 3-м этаже в здан…
€230,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
€430,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, в центре города в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, в центре города
Порту, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 3
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
€1,18 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
€1,30 млн
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cidade da Maia, Португалия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cidade da Maia, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Этаж 5
Квартира с 4 спальнями площадью 156,5 м² с балконом 70,5 м² и 2 парковочными местами, распол…
€495,000
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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