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Купить квартиру в Portimao, Португалия

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Alvor
13
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84 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новый частный кондоминиум Cerca do Colégio расположен в самом центре города Портимау, в пеше…
$393,006
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новая 3-комнатная квартира с 283 м2 общей частной площади, балкона и парковочного места, в A…
$726,014
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Квартира 1 спальня в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Located in the Algarve, 5 Senses Apartments stands in Portimão, just 250 meters from the mag…
$461,314
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Located in the heart of Portimão, this stunning 4-storey condominium offers a perfect blend …
$398,175
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
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$910
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Новая 3-комнатная квартира с 283 м2 общей частной площади, балкона и парковочного места, в A…
$731,413
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Horus Residences - это престижная жилая застройка, встроенная в закрытое сообщество, располо…
$723,824
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Новый частный кондоминиум Cerca do Colégio расположен в самом центре города Портимау, в пеше…
$395,013
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эта квартира-студия, расположенная в частном кондоминиуме в Алворе, предлагает прекрасную во…
$246,162
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$796,350
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Расположенная в Алгарве, 5 Senses Apartments находится в Портимао, всего в 250 метрах от вел…
$463,246
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Отличная, доступная для покупки квартира рядом с Autódromo Internacional do Algarve Racetrac…
$339,938
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
С великолепным видом на пристань Прайя-да-Роча и замок Феррагудо эта роскошная квартира буде…
$1,44 млн
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Квартира 1 спальня в Portimao, Португалия
Квартира 1 спальня
Portimao, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
WalkBeach Residences — это новый жилой комплекс, который откроется в Прайя-да-Роша, Алгарве.…
$457,708
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Расположенный на 7-м этаже популярного Pestana Edificio Alvor Atlântico, вы мгновенно встреч…
$175,830
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$967
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Расположенный на 4-м этаже популярного Pestana Edificio Alvor Atlântico, вас мгновенно встре…
$175,830
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Отличная стоимость, готовые к покупке апартаменты рядом с Autódromo Internacional do Algarve…
$263,745
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Расположенный в самом сердце Портимао, этот потрясающий 4-этажный кондоминиум предлагает иде…
$426,616
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Эта квартира-студия на продажу расположена в частном кондоминиуме в Алворе и имеет выгодное …
$187,552
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Квартира 3 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 3 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Расположенная в Алгарве, 5 Senses Apartments находится в Портимао, всего в 250 метрах от вел…
$955,812
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Расположенный на 5-м этаже популярного Pestana Edificio Alvor Atlântico, вы мгновенно встреч…
$175,830
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Horus Residences - это престижная жилая застройка, встроенная в закрытое сообщество, располо…
$700,189
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 84 кв. м, балконом площадью 15 кв. м и 1 парковочным местом,…
$445,021
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
$3,697
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$910
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Portimao, Португалия
Квартира
Portimao, Португалия
Этот красивый пентхаус на верхнем этаже предлагает захватывающий вид на реку, которой вы мож…
$364,046
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$375,422
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Alvor, Португалия
Квартира
Alvor, Португалия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Расположенный на 6-м этаже популярного Pestana Edificio Alvor Atlântico, вас мгновенно встре…
$175,830
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Квартира 2 спальни в Portimao, Португалия
Квартира 2 спальни
Portimao, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/16
Современные апартаменты с двумя спальнями, большими балконами и роскошной отделкой, располож…
$534,716
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Типы недвижимости в Portimao

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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с гаражом
с садом
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с бассейном
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