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Купить квартиру в Albufeira, Португалия

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19 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Эта квартира с четырьмя спальнями расположена в очаровательном бутике всего в 12 единицах в …
$1,52 млн
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Студия 4 спальни в Albufeira, Португалия
Студия 4 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Современный четырехспальный таунхаус на продажу в Бранкейре. Эта недвижимость расположена в …
$1,05 млн
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,61 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Эта трехкомнатная двухкомнатная квартира на продажу расположена в Альбуфейре, в престижном ч…
$644,710
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта потрясающая 3-комнатная квартира в престижном Pine Cliffs Ocean Suites Resort & Spa пред…
$2,11 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Квартира с 3 спальнями, 129 кв.м, совершенно новая, с 2 парковками и балконом, площадью 20 к…
$590,298
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный односпальный первый этаж полностью меблированной квартиры, расположенной на холм…
$334,077
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
2 Спальня, вид на море АльбуфейраПредставляя эту изысканную двухкомнатную квартиру с панорам…
$537,698
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта новая студия для продажи расположена в самом сердце Олхос-Д'Агуа, в Альбуфейре, всего в …
$351,660
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Выберите одну из трех различных планировок, площадью 108-136 кв. Каждая из этих квартир имее…
$983,830
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Расположенная в очаровательной застройке в Альбуфейре, эта роскошная квартира с тремя спальн…
$5,27 млн
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные 3-комнатные апартаменты с видом на море в эксклюзивном кондоминиуме Praia de Olh…
$615,405
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Расположенная в престижной Balaia Golf Village, эта полностью меблированная квартира с 1 + 1…
$492,324
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Недавно отремонтированный с высококачественной отделкой по всему вам автоматически встречает…
$410,270
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
$636,596
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Квартира 3 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 3 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 18 квартир с высоким качеством строительства и видом на мор…
$623,420
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Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Роскошная квартира с 1 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
$575,871
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Апартаменты с 2 спальнями, видом на море и террасой - Албуфейра Расположены в кондоминиуме …
$418,472
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Квартира 2 спальни в Albufeira, Португалия
Квартира 2 спальни
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с 2 спальней на эксклюзивном морском курорте, с 52 квартирами, расположен…
$792,483
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Параметры недвижимости в Albufeira, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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