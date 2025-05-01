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85 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Новая  квартира 3 спальни  с балконом 12 м2 в жилом комплексе в Университетском ЦентреКварти…
$486,992
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
$458,679
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$453,016
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Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
$356,750
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв.м., балконом 14 кв.м. и 1 парковочным местом в новейше…
$509,643
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
$904,633
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Квартира с 1 спальней площадью 61 кв. м и с балконом площадью 4 кв. м,  в новом комплексе, р…
$293,554
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Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 107 м2, недалеко от центра Вила-да-Лоуринья и побережья ок…
$317,111
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Квартира 3 спальни с балконом и гаражом.Это квартира на 3-м этаже, полностью отремонтированн…
$237,833
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Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира 3 спальни площадью 113 кв.м., совершенно новая, с 1 парковкой и балконом площадью 3…
$486,992
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Новая  квартира 2 спальни  в Университетском ЦентреКвартира расположена в районе Paranhos  в…
$351,087
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 2 спальни в Barcarena, Португалия
Квартира 2 спальни
Barcarena, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и  с 2 ​​парковочными местами, распол…
$464,341
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$457,546
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Квартира с 1 спальней площадью 43 кв. м и балконом 2 кв. м в новом проекте, который создаетс…
$233,303
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Здание Talaia Residence расположено в очень тихом жилом районе, сосредоточенном в долине Оэй…
$648,945
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$356,750
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами и балко…
$594,584
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$317,111
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 127 кв. м, балконом площадью 8 кв. м и 2 парковочными местам…
$498,884
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Квартира 1 спальня в Oeiras, Португалия
Квартира 1 спальня
Oeiras, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 59 кв.м., совершенно новая, с 1 парковочным местом, в новом к…
$390,726
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