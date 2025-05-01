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134 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 6/7
Комплекс состоит из четырех пятиэтажных зданий. Всего в комплексе 157 квартир от 1 до 5 спал…
$797,732
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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Квартира 3 спальни в Порту, Португалия
Квартира 3 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Новая  квартира 3 спальни  с балконом 12 м2 в жилом комплексе в Университетском ЦентреКварти…
$486,992
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Квартира 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Квартира 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Квартира с 1 спальней площадью 55 кв м, с балконом 5 кв м и 1 парковочным местом в современн…
$458,679
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Квартира  типологии Т2 на 5 этаже.Здание UPTOWN 117 - это здание с современной архитектурой …
$453,016
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Квартира 3 спальни в Sao Domingos de Rana, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Новая квартира118 м2 с 3 спальнями в кондоминиуме, состоящем из 22 квартир, типология2 и  3 …
$673,861
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Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
$356,750
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Квартира с 1 спальней площадью 61 кв. м и с балконом площадью 4 кв. м,  в новом комплексе, р…
$293,554
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Квартира 2 сальни на 2-м этаже в здании ETHEREAL, очень просторная для своего типа.ETHEREAL …
$396,389
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Квартира 2 спальни в Lourinha, Португалия
Квартира 2 спальни
Lourinha, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Квартира 2 спальни общей площадью 107 м2, недалеко от центра Вила-да-Лоуринья и побережья ок…
$317,111
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Квартира 3 комнаты в Лиссабон, Португалия
Квартира 3 комнаты
Лиссабон, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Этаж 22/26
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с видом на природу, в хорошем и эксклюзивном районе…
$1,53 млн
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Новая 2 квартира c 2 спальнями площадью 94 кв.м., 3 балконами и парковкой, в здании Luma, в …
$509,643
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Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира 3 спальни площадью 113 кв.м., совершенно новая, с 1 парковкой и балконом площадью 3…
$486,992
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Квартира 3 спальни в Tavira, Португалия
Квартира 3 спальни
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Апартаменты с 3 спальнями площадью 104 кв. м, двумя балконами площадью 3 и 6 кв. м и 1 парко…
$498,318
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Новая  квартира 2 спальни  в Университетском ЦентреКвартира расположена в районе Paranhos  в…
$351,087
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 2 спальни в Barcarena, Португалия
Квартира 2 спальни
Barcarena, Португалия
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 102 м2, балконом 20 м2 и  с 2 ​​парковочными местами, распол…
$464,341
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$457,546
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Квартира 1 спальня в Порту, Португалия
Квартира 1 спальня
Порту, Португалия
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Квартира с 1 спальней площадью 43 кв. м и балконом 2 кв. м в новом проекте, который создаетс…
$233,303
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Здание Talaia Residence расположено в очень тихом жилом районе, сосредоточенном в долине Оэй…
$648,945
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Апартаменты с 2 спальнями и балконом, расположенные в строящемся кондоминиуме с собственным …
$356,750
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Квартира 4 комнаты в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 4 комнаты
Vila Nova de Gaia, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
$762,451
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Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 109 кв.м., с общим садом 9 кв.м., балконом 22 кв.м. и 2 парко…
$738,063
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Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 3
Дуплекс с 2 спальнями общей площадью 143,9 м2 в историческом центре Порту. Он расположен …
$1,28 млн
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 4 комнаты в Aguas Santas, Португалия
Квартира 4 комнаты
Aguas Santas, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Эта роскошная квартира с 3 спальнями в закрытом комплексе с 3 независимыми входами и частным…
$456,609
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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