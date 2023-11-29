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Купить квартиру в Sao Bras de Alportel, Португалия
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16 объектов найдено
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
197 м²
Эта квартира в тихом и спокойном районе в Сан-Брас-де-Альпортель имеет 4 спальни и 3 ванные …
€407,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
264 м²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
€457,000
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Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2
2
102 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
€250,000
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Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2
2
71 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
€223,000
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Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2
2
87 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
€228,000
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Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2
2
102 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
€250,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Sao Bras de Alportel, Португалия
3
126 м²
Новая квартира 3 спальни в нескольких минутах ходьбы от центра São Brás de Alportel.Со вкусо…
€331,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
201 м²
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
€457,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
4
167 м²
Новая квартира, на втором и последнем этаже. Он состоит из прихожей, служебной ванной комн…
€407,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на 2-м и последнем этаже в здании с…
€389,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
Квартира на 3-м и последнем этаже здания с 20 фракциями на начальном этапе строительства. …
€396,000
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Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4
3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, четырех спален…
€376,000
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Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3
3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
€292,000
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Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3
3
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на первом этаже здания с тремя этаж…
€300,000
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Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3
3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
€304,500
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Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3
3
Квартира на начальном этапе строительства, состоящая из прихожей, трех спален, двух в люксе …
€283,000
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