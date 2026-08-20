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Купить квартиру в Sao Bras de Alportel, Португалия

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22 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Новая квартира 3 спальни в нескольких минутах ходьбы от центра São Brás de Alportel.Со вкусо…
$386,416
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Квартира 6 комнат в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 6 комнат
Sao Bras de Alportel, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Этаж 3
Роскошная квартира T5 Duplex с современной архитектурой и изысканными отделками. Эта недв…
$478,141
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Квартира 5 комнат в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 5 комнат
Sao Bras de Alportel, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Этаж 1
Роскошная квартира T4 с современной архитектурой и изысканными отделками. Эта недвижимост…
$383,378
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, четырех спален…
$397,298
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Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на первом этаже здания с тремя этаж…
$316,993
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Эти апартаменты в тихом и спокойном районе Сан-Браш-де-Алпортел имеют 4 спальни и 3 ванные к…
$454,181
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Новая квартира, на втором и последнем этаже. Он состоит из прихожей, служебной ванной комн…
$430,054
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Квартира 2 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
$240,915
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Роскошная квартира T4 с современной архитектурой и изысканными отделками.Эта недвижимость от…
$424,098
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Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
$321,748
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Квартира 2 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
$264,161
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Квартира 5 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 5 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Роскошная квартира T5 Duplex с современной архитектурой и изысканными отделками.Эта недвижим…
$530,993
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Роскошная квартира T4 с современной архитектурой и изысканными отделками.Эта недвижимость от…
$424,098
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Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на начальном этапе строительства, состоящая из прихожей, трех спален, двух в люксе …
$299,030
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
$482,886
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Квартира 3 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
$308,540
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Квартира 5 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 5 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 258 м²
Роскошная квартира T5 Duplex с современной архитектурой и изысканными отделками.Эта недвижим…
$557,717
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
$509,977
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на 2-м и последнем этаже в здании с…
$411,034
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Квартира 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Квартира на 3-м и последнем этаже здания с 20 фракциями на начальном этапе строительства. …
$418,431
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Квартира 2 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
$264,161
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Квартира 2 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
В красивой деревне Сан-Браш-де-Алпортел рождается новое предприятие. Эта квартира расположе…
$235,632
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