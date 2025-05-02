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Купить квартиру в Matosinhos, Португалия

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13 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 4 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Квартира в новостройке, расположенной в зонеMatosinhos Sul, рядом с Foz do Douro.Это жилой р…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира с 2 спальнями в  Leça da Palmeira.Вид на Атлантический океан, качественное строител…
$282,002
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
$305,455
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Квартира в новом комплексе Aldeia do Paraiso, расположенном в тихом жилом районе, всего в 2 …
$593,941
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 127 м²
Роскошная квартира 2 спальни в закрытом кондоминиуме с бассейном. Вид на океан, район Matosi…
$396,389
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 90 кв.м., балконом 14 кв.м. и 1 парковочным местом в новейше…
$509,643
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 173 м²
Новое культовое здание в Матозиньюше. Это будет новое символическое здание в историческом це…
$497,779
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Совершенно новая квартира 2 спальни с общей площадью 60 кв.м., тремя балконами общей площадь…
$274,075
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями на первой линии у океана в Matosinhos Sul.Это здание бы…
$678,790
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Квартира 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Квартира с 2 спальнями общей площадью 132 кв. м, балконом 26 кв. м, 1 парковочным местом и к…
$526,631
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 49 кв. м,верандой 3 кв. м и 1 парковочным местом, расположен…
$300,123
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 1 спальня в Matosinhos, Португалия
Квартира 1 спальня
Matosinhos, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Квартира с 1 спальней площадью 68 м2, балкон 3 м2 в новом  проекте  в эксклюзивном кондомини…
$311,449
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Параметры недвижимости в Matosinhos, Португалия

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