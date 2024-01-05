Купить квартиру в Quarteira, Португалия

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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
3
Его наиболее яркой особенностью является обильный естественный свет, который охватывает кажд…
€480,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
75 м²
Фантастическая 1+1-комнатная квартира, расположенная на 1-й линии фронта в Куартейре. В допо…
€685,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
92 м²
3
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
€500,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
129 м²
1
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
€489,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
96 м²
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
€495,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
144 м²
Продается 3-комнатная квартира в Виламоуре в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort …
€850,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
147 м²
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€1,45 млн
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Квартира 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
143 м²
Это новое здание, расположенное именно в Виламуре, спроектированное известным архитектором В…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
1
Эта фантастическая квартира расположена в частном кондоминиуме The Creek в Виламоуре. Некот…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
66 м²
Отлично отремонтированная квартира с 2 спальнями с потрясающим видом на море и Vilamoura Mar…
€380,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
78 м²
Расположен в очень тихом районе, примерно в 15 минутах ходьбы от пристани и пляжа Виламоура.…
€315,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
99 м²
3
Великолепная квартира, расположенная в частном кондоминиуме в Виламоуре. Эта квартира имеет …
€486,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
2
147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
€1,10 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
2
99 м²
Совершенно новая квартира с 2 спальнями площадью 99 кв.м., с 2 парковочными местами и балкон…
€625,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Quarteira, Португалия
3
142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
€1,65 млн
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Квартира 1 спальня
Quarteira, Португалия
1
1
109 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 122 м2, террасой 33 м2 и парковочным местом, расположенная в…
€710,000
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Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,40 млн
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Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
157 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,20 млн
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Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,79 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,10 млн
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Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
143 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
147 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
123 м²
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Quarteira, Португалия
2
122 м²
Квартира с 2 спальнями, 122 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 40 кв.м,…
€500,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Quarteira, Португалия
2
113 м²
Квартира 2 спальни площадью 113 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 26 кв.м в новом комп…
€705,000
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Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
2
€690,000
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Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
140 м²
€390,000
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Кондо 2 спальни рядом с пляжем, элитную, с Инвестиции
Quarteira, Португалия
3
2
200 м²
2/2
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные апартаме…
€360,000
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