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Купить квартиру в Setubal, Португалия

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Seixal
37
Alcochete
6
Grandola
4
Sesimbra
4
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64 объекта найдено
Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 39 м²
Студия в туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном на первой линии пляжа,…
$340,614
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Квартира 1 спальня в Sesimbra, Португалия
Квартира 1 спальня
Sesimbra, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней в новом туристическом комплексе Sesimbra Golden Beach, расположенном н…
$750,505
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$375,253
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Этаж 2/6
Новая квартира 2 спальни площадью 122 кв.м с балконом и парковкой в ​​жилом комплексе Rivers…
$802,060
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Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
$363,706
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$329,068
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Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
$438,757
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Квартира площадью 100 кв.м, с 2 спальнями расположенная в жилом комплексе Cacilhas Bay.Включ…
$517,762
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, 85 кв.м., с балконом от 10 кв.м. и 1 парковочным местом, в ко…
$323,295
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Студия в Sesimbra, Португалия
Студия
Sesimbra, Португалия
Площадь 46 м²
Новая квартира-студия с общей площадью 46 кв.м., 1 парковочным местом и балконом в комплексе…
$473,706
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Сетубал, Португалия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Сетубал, Португалия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Этот новый комплекс расположен в центре Грандолы, что обеспечивает жителям легкий доступ ко …
$311,843
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Квартира 3 спальни в Sesimbra, Португалия
Квартира 3 спальни
Sesimbra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 125 м2 и террасой  107 м2  с видом на океан в новом современ…
$571,539
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Студия 5 спален в Сетубал, Португалия
Студия 5 спален
Сетубал, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этот таунхаус с пятью спальнями для продажи расположен в жилом районе Азеитау, в Сетубале. Э…
$525,145
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Квартира 4 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 4 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 4
Площадь 154 м²
TAGUS BAY представляет собой частный кондоминиум на первой линии реки, где привилегированное…
$848,648
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Квартира 1 спальня в Carvalhal, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvalhal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Квартира с 1 спальней площадью 45 кв.м., совершенно новая, в Компорте, рядом с лучшими пляжа…
$265,563
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Квартира площадью 100 кв.м, с 2 спальнями расположенная в жилом комплексе Cacilhas Bay.Включ…
$513,808
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Квартира 2 спальни в Almada, Португалия
Квартира 2 спальни
Almada, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Новая квартира 2 спальни площадью 122 кв.м с балконом и парковкой в ​​жилом комплексе Rivers…
$795,305
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Квартира 2 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Фантастический Т2 с видом на реку и Лиссабон. С привилегированным расположением недвижимость…
$673,600
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 107 кв. м, балконом  29 кв. м, 1 парковочным местом и кладов…
$466,468
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$366,002
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$395,050
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Новый 4-звездочный туристический комплекс, включенный в программу туристической индустрии, р…
$708,766
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$420,612
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Квартира 2 спальни в Alcochete, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcochete, Португалия
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эта красивая квартира типологии T2 вставлена в частный кондоминиум в курортном стиле, которы…
$627,432
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый 4-звездочный туристический комплекс, включенный в программу туристической индустрии, р…
$360,192
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Квартира 2 спальни в Сетубал, Португалия
Квартира 2 спальни
Сетубал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Jardins da Arrábida - это зеленый оазис в центре Сетубала. Тихий и безопасный опыт, окруженн…
$483,894
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$396,212
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Новый 4-звездочный туристический комплекс, включенный в программу туристической индустрии, р…
$366,002
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Новая 1-комнатная квартира в Сетубале с гарантированной немедленной доходностью.Расположенна…
$610,003
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Новый 4-звездочный туристический комплекс, включенный в программу туристической индустрии, р…
$377,621
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Типы недвижимости в Setubal

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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