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44 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Palmela, Португалия
Квартира 3 спальни
Palmela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Современная квартирой с 3 спальнями, с большой площадью, частной парковкой и террасой в ново…
$356,750
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Квартира 5 спален в Фуншал, Португалия
Квартира 5 спален
Фуншал, Португалия
Количество спален 5
Площадь 266 м²
Закрытый кондоминиум, расположенный в одном из лучших жилых районов Фуншала, в окружении нес…
$849,405
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Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
$904,633
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 205 м²
São Lucas — новейший элитный комплекс на Мадейре. Он расположен в Фуншале, у моря, на прести…
$656,873
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Квартира 3 спальни в Фару, Португалия
Квартира 3 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Квартира 3 спальни площадью 113 кв.м., совершенно новая, с 1 парковкой и балконом площадью 3…
$486,992
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Квартира 3 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 3 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Квартира с 3 спальнями площадью 129 кв. м, открытая зона площадью 42 кв. м, в новейшем проек…
$843,742
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Квартира 3 спальни в Matosinhos, Португалия
Квартира 3 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Квартира площадью 156,8 м2 в новостройке в Матозиньюше, в 2 минутах от моря и доступа к осно…
$628,560
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Квартира 3 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 3 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Великолепная квартира с большой террасой и бассейном в Лагосе.Квартира 3 спальни площадью 12…
$651,211
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Квартира 3 комнаты в Порту, Португалия
Квартира 3 комнаты
Порту, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2
Комплекс расположен в Paranhos, одном из лучших жилых районов Порту. Благодаря удобному дост…
$527,317
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Пентхаус в Loule, Португалия
Пентхаус
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Пентхаус - квартира 3 спальни площадью 142 кв.м., совершенно новая, с 2 парковочными местами…
$1,87 млн
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Квартира 2 спальни в Barreiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Barreiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Квартира с 2 спальнями, новая, общей площадью 117 кв.м., с  парковкой и балконом, в кондомин…
$322,774
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Комплекс Oporto Luxury Residences расположен рядом с Авенида Фернан Магальяйш, одной из самы…
$382,572
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Квартира 1 спальня в Cascais, Португалия
Квартира 1 спальня
Cascais, Португалия
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Новая квартира  общей площадью 94 м2 и с террасой 25 м2 в элитном комплексе в районе Aldeia …
$600,246
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Квартира 3 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 3 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 3
Площадь 233 м²
Дуплекс с 3 спальнями, 147 кв.м., балконом 16 кв.м., террасой 62 кв.м. и гаражом на 3 места,…
$696,512
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Квартира 4 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Большая квартира 4 спальни площадью 256 м2, полностью отремонтированная, расположена на пред…
$736,151
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Savoy Residence| Insular — это новый проект в самом сердце Фуншала, красивого города с видом…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Estrela, Португалия
Квартира 2 комнаты
Estrela, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 10
Эта превосходная квартира с 1 спальней является частью нового жилого комплекса в районе Эштр…
$608,568
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Пентхаус в Albufeira, Португалия
Пентхаус
Albufeira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Эти элегантные апартаменты площадь. 178–188 кв.м, включая элитную кухню и гостиную, главную …
$1,58 млн
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Квартира 1 спальня в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 1 спальня
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Квартира с 1 спальней площадью 48 кв. м, с террасой 57 кв. м  и 1 парковочное место в жилой …
$368,076
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$328,437
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Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Закрытый комплекс из 45 роскошных апартаментов, который стремится стать одним из лучших в По…
$1,25 млн
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Квартира 3 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 246 м²
Квартира 3 спальни, 4 ванных, гараж на 3 авто и с огромной террасой 154 м в новом элитном жи…
$611,572
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Квартира 2 спальни в Cabanas de Tavira, Португалия
Квартира 2 спальни
Cabanas de Tavira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Наслаждайтесь комфортом новой постройки в Тавире - новой квартирой 2 спальни  общей площадью…
$396,389
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Квартира 2 спальни в Belem, Португалия
Квартира 2 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Новая квартира с 2 спальнями, общей площадью 91 кв.м., 1 парковочным местом, террасой и садо…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Порту, Португалия
Квартира 2 спальни
Порту, Португалия
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Квартира с 2 спальнями в здании Oporto Luxury Residences, общей площадью 89 кв. м, с террасо…
$467,286
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Квартира 2 спальни в Фуншал, Португалия
Квартира 2 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Квартира 2 спальни в новом современном здании Atrium Piornais в Сан-Мартинью, Фуншал.Располо…
$373,738
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Квартира 2 спальни в Лиссабон, Португалия
Квартира 2 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 76 кв.м., садом 82 кв.м. и 1 парковочным местом, расположена…
$509,643
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Квартира 2 спальни в Lagos, Португалия
Квартира 2 спальни
Lagos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 94 кв. м, открытой террасой 42 кв. м и 1 парковочным местом,…
$673,861
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Квартира 1 спальня в Seixal, Португалия
Квартира 1 спальня
Seixal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Квартира с 1 спальней и террасой 16м2 в новом комплексе в районе залива Seixal.Этот комплекс…
$368,076
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