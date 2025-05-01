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Купить квартиру в Carvoeiro, Португалия

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартира с 1 спальней в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пляж…
$475,490
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Квартира в Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
Площадь 2 697 м²
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Пентхаус 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Расположенный в одном из самых желанных мест в мире, этот пентхаус - настоящая жемчужина сов…
$2,58 млн
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира с 2 спальнями в элитном комплексе в Карвоэйро с великолепным видом, недалеко от пля…
$686,818
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом на море, рядом с …
$581,154
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
Расположеннa в одном из самых желанных мест в мире, эта двухкомнатная квартира является наст…
$679,965
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Квартира 3 комнаты в Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 комнаты
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 3/11
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$373,607
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 2…
$565,658
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