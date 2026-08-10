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Купить квартиру в Evora, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира в Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
Инвестиции в  отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям программы сок…
$323,636
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Квартира в Эвора, Португалия
Квартира
Эвора, Португалия
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям…
$323,636
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Студия 1 комната в Эвора, Португалия
Студия 1 комната
Эвора, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Параметры недвижимости в Evora, Португалия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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