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Купить квартиру в Evora, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира в центре города, с видом на город в Эвора, Португалия
Квартира в центре города, с видом на город
Эвора, Португалия
Инвестиции в  отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям программы сок…
€280,000
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Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой в Эвора, Португалия
Квартира с балконом, с кондиционером, с террасой
Эвора, Португалия
Инвестиции в пятизвездочный отель, расположенный в Эворе, Португалия, соответствуют условиям…
€280,000
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Параметры недвижимости в Evora, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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