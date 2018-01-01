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Aphrodite Wellness

Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€88,164
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра

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Aphrodite Wellness
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€88,164
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Площадь 115–205 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 108 м2 - 115 м2   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 205 m2    СРОКИ: Дата завершения строительства: июль 2024 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  автостоянка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-650 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 - 55 m2 2+1 - 75 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май .2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
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