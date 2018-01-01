Aphrodite Wellness

Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

от €117,655

75 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-650 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -650 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 - 55 m2 2+1 - 75 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май .2025 ФАКУЛЬТЕТЫ: САД ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.