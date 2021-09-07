Повышенный спрос на недвижимость Швейцарии привел к серьезному росту цен. Так, в период с июля по конец августа стоимость кв. метра по стране возросла на 1,8% — до 8680 долларов. Таким образом, согласно ежемесячному индексу рынка швейцарской недвижимости, средняя цена обычной квартиры площадью 100 кв. метров достигла 866.070 долларов.

При этом стоимость частных домов, существенно подорожавших в течение последних нескольких месяцев, осталась на прежнем высоком уровне. Если взять объект со средней площадью в 160 «квадратов» при средней цене в 7730 долларов за кв. метр, то его стоимость превысит 1,2 млн. долларов.

Экспертный прогноз

По мнению Мартина Вэбера, управляющего операционным отделом в Scout24, в ближайшее время на рынке швейцарской недвижимости не ожидается значительных изменений. Количество предложений наверняка останется ограниченным. Это связано с тем, что собственники не торопятся с продажей, выжидая еще большего роста стоимости жилья.

Изменить ситуацию с ценами на недвижимость в сторону удешевления, по мнению эксперта, могут только два обстоятельства:

Стремительное увеличение числа новостроек. Падение спроса на жилье, к примеру, из-за повышения процентов по ипотечным займам.

В настоящий момент ни одна из этих инициатив не наблюдается на рынке недвижимости.

Ситуация с ценами на аренду

По причине низких ставок в центральной, восточной и северо-западной частях Швейцарии среднемесячный уровень арендной платы уменьшился на 0,5%. В других регионах страны тарифы на аренду, наоборот, увеличились, но незначительно.