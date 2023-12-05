Китайский Новый год 2024: когда наступает, что дарить и как одеваться
Хотите продолжить праздновать Новый год? Тогда стоит внести в свое расписание китайский Новый год, последовав примеру 20% населения земного шара. Подробнее про китайский новый год и его традиции — далее.
Мы недавно делали подборку самых классных . Но некоторые государства встречают этот праздник по другому расписанию. Например, китайский Новый год, или Новый год по лунному календарю, в 2024-м начнут праздновать 10 февраля; в Китае с этим праздником поздравляют так: 新年快乐 (xīn nián kuài lè). Мы собрали самую важную информацию об этом торжестве: от обычаев и атрибутов до традиционных блюд и подарков.
Китайский новый год: краткая история
2024-й для Китая станет 4720 годом по текущему календарю. Счет идет с 2968-го, когда страну возглавил легендарный правитель Хуан-Ди. Тогда это был повод отпраздновать урожай и поклониться богам. Сегодня же это в большей степени семейный праздник, когда все отправляются к своим родным и встречают новый год вместе.
Стоит отметить, что привычный нам Новый год по григорианскому календарю китайцы тоже отмечают, но скромно. Однако главный праздник для китайского народа — это именно Лунный Новый год, или Праздник весны (Чуньцзе); на китайском пишется как 春节. Кстати, название вполне соответствует действительности: именно в конце января-феврале в Китай приходит первое весеннее тепло.
Местная легенда гласит, что в день начала нового года по лунному календарю на сушу из моря выходит Нянь — огромное чудовище с длинной рогатой головой, которое пожирает все припасы людей. Считается, что раньше во время его прихода китайцы из прибрежных деревень в страхе бежали из своих домов и прятались в пещерах.
Так продолжалось до тех пор, пока один старик не придумал разные обереги от чудовища: он стал наклеивать на все двери красные бумажки, поджигал бамбук, а сам облачался в красные одежды. Нянь испугался этих атрибутов, и больше не приходил. Поэтому эти традиции китайцы соблюдают до сих пор.
Когда начинается китайский новый год
Дату китайского Нового года определяют по лунному календарю, и она меняется каждый год. Первый день нового года всегда приходится на новолуние между 21 января и 20 февраля.
В 2024-м китайский Новый год наступит 10 февраля, а праздновать его будут 15 дней, до 24 февраля. Это, к слову, самый продолжительный праздник стран Восточной Азии.
У каждого дня свой смысл и задачи. Подробный календарь с датами и событиями смотрите здесь.
Китайский новый год: «тотемные» животные
Каждый новый год по китайскому календарю связан с определенным знаком животного. В китайском зодиакальном календаре (восточном гороскопе) 12 животных.
Вот все 12 знаков зодиака:
- Крыса
- Бык
- Тигр
- Кролик
- Дракон
- Змея
- Лошадь
- Козел
- Обезьяна
- Петух
- Собака
- Свинья
Поскольку этот цикл повторяется каждые 12 лет, легко определить, ваш ли это год — просто проверьте, кратен ли ваш возраст 12.
Цвета и стихии тоже меняются: жёлтый, белый, зелёный, красный; земля, металл, вода, дерево, огонь. Каждая комбинация знака, стихии и цвета в восточном гороскопе повторяется раз в 60 лет.
Что касается «тотемного» животного 2024 года, то им будет Зелёный Деревянный Дракон. В китайской культуре он является символом мудрости и великодушия. По прогнозам, это должен быть год, когда должны решиться назревшие конфликты и проблемы.
Счастливые символы, связанные с Зелёным Деревянным Драконом
Перечислим несколько:
Сам дракон: он является самым благоприятным символом в китайской культуре и, как говорят, приносит удачу, власть и богатство. Фигурка или картина дракона может стать мощным символом удачи для рожденных в год Дракона.
Зеленый цвет: ношение зелёной одежды или аксессуаров, а также добавление в интерьер дома зелёных акцентов может привлечь положительную энергию и удачу.
Число 7. Это считается счастливым числом в китайской культуре и связано с драконом. Ношение талисмана или амулета счастливой семерки может привлечь удачу.
Нефритовое растение, или денежное дерево: оно является символом богатства и процветания.
Как празднуют китайский Новый год
Китайский Новый год связан со многими традициями и обычаями. Мы расскажем о самых важных из них.
- Начинают праздник с массового запуска фейерверков и зажигания благовоний. Причем, чем громче будет — тем лучше.
- В канун Нового года много людей собирается помолиться о счастье и удаче в известном храме Лунхуа сы (он находится в Шанхае).
- Чтобы избежать встречи с чудовищем по имени Нянь (о нем мы писали выше), нужно положить у порога что-нибудь вкусное.
- Ещё Нянь боится красного цвета. Именно поэтому красный цвет в эти дни используют повсеместно. Особенно популярны красные бумажные фонарики.
- Неотъемлемый атрибут китайского нового года — Няньефань, ужин в кругу семьи накануне Нового года; его еще называют ужином воссоединения.
- Народные гуляния и зрелищные представления — мастхэв во время Праздника Весны. На улицах в это время появляются танцующие фигуры львов и драконов, символов торжества.
- Очень популярны в это время храмовые ярмарки (мяохуэй), проводить которые начали еще в древности. Сейчас это уже в большей степени светское мероприятие с театрализованными выступлениями, концертами и дегустацией деликатесов.
- Китайский Новый год нужно встречать в новой одежде, а нижнее бельё должно быть красного цвета.
- Перед Новым годом нужно тщательно убраться в доме — так вы освобождаетесь от ненужных вещей и негативной энергии.
- Желательно украшать свой дом цветущими цветами — они символизируют перерождение, а также достаток и профессиональный рост.
- Кстати, елку в Китае не наряжают — здесь собирают денежное дерево. Делают это так: глубокий горшок наполняют рисом, в него помещают срезанные ветки дерева, а к ним привязывают много мон (старинных медных монет).
- Сегодня в канун Праздника Весны в Китае принято смотреть Новогодний гала-концерт на телеканале CCTV. Шоу начинается в 20:00 и продолжается до полуночи. В последние годы прямые трансляции стали доступны и на .
- После ужина спать обычно не ложатся, чтобы не упустить будущее счастье. В стране эта традиция так и называется: «Оберегание Года».
А вот чего делать нельзя (табу во время китайского нового года):
- В новогоднюю ночь нельзя мыться — можно смыть с себя всю удачу. По той же причине не нужно стричься — так вы отрезаете от себя часть благополучия.
- Не произносите негативных слов. Не накликайте таким образом на себя и своих близких несчастье.
- Не разбивайте посуду. Разрушение вещей уменьшит ваши шансы на процветание и удачу.
- Не занимайтесь уборкой. Это касается именно самого празднования. Уборка или выбрасывание мусора может унести удачу.
- Не используйте ножницы и острые предметы. Считается, что острые предметы препятствуют потоку богатства и успеха.
- Не берите кредиты и не влезайте в долги.
- Избегайте приема лекарств и посещений врача. Это нужно для того, чтобы не болеть весь год. Конечно, хронические и серьезные заболевания являются исключением.
- Не ссорьтесь и не плачьте. Все вопросы должны решаться мирным путем — тогда и новый год пройдет в таком же ключе.
Что нужно есть в китайский Новый год?
Новогодний стол в Китае делают изобильным, чтобы богатство и удача сопровождали весь следующий год. Хотя в каждом регионе Китая есть свои обычаи, на каждом столе есть несколько общих блюд. Вот они:
- Фаршированные рулеты (Чуньцзюань).
- Пельмени (Цзяоцзы).
- Лапша долголетия (cháng shòu miàn).
- Рыба, приготовленная на пару (zhēng yú).
- Курица на пару (zhēng jī).
- Няньгао, также известный как «рисовый пирог».
Популярный напиток во время новогодних праздников — вино. Вне зависимости от возраста, каждый член семьи должен выпить хотя бы глоток этого напитка, так как в Китае считается, что алкоголь может защитить от несчастья. Популярный в стране чай, во время Праздника весны отступает на второй план.
Что принято дарить на Новый год в Китае?
Жители Китая нашли универсальное и практичное решение касательно подарков на Новый год: у них принято дарить конверт с деньгами. Конверты называются хунбао, и они всегда красного цвета. Что касается суммы, главное, чтобы она была четной. Вместе с конвертом еще дарят мандарины или апельсины.
Что интересно, с 2015 года есть даже цифровые аналоги таких конвертов — функцию отправлять деньги в личные и публичные чаты ввел китайский мессенджер WeChat.
А вот что не стоит дарить на китайский Новый год, так это часы — считается, что это подарок к несчастью или расставанию.