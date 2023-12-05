Китайский Новый год 2024: когда наступает, что дарить и как одеваться

Хотите продолжить праздновать Новый год? Тогда стоит внести в свое расписание китайский Новый год, последовав примеру 20% населения земного шара. Подробнее про китайский новый год и его традиции — далее.

Мы недавно делали подборку самых классных новогодних традиций в самых разных странах . Но некоторые государства встречают этот праздник по другому расписанию. Например, китайский Новый год, или Новый год по лунному календарю, в 2024-м начнут праздновать 10 февраля; в Китае с этим праздником поздравляют так: 新年快乐 (xīn nián kuài lè). Мы собрали самую важную информацию об этом торжестве: от обычаев и атрибутов до традиционных блюд и подарков.

Китайский новый год: краткая история

2024-й для Китая станет 4720 годом по текущему календарю. Счет идет с 2968-го, когда страну возглавил легендарный правитель Хуан-Ди. Тогда это был повод отпраздновать урожай и поклониться богам. Сегодня же это в большей степени семейный праздник, когда все отправляются к своим родным и встречают новый год вместе.

Стоит отметить, что привычный нам Новый год по григорианскому календарю китайцы тоже отмечают, но скромно. Однако главный праздник для китайского народа — это именно Лунный Новый год, или Праздник весны (Чуньцзе); на китайском пишется как 春节. Кстати, название вполне соответствует действительности: именно в конце января-феврале в Китай приходит первое весеннее тепло.

Местная легенда гласит, что в день начала нового года по лунному календарю на сушу из моря выходит Нянь — огромное чудовище с длинной рогатой головой, которое пожирает все припасы людей. Считается, что раньше во время его прихода китайцы из прибрежных деревень в страхе бежали из своих домов и прятались в пещерах.

Так продолжалось до тех пор, пока один старик не придумал разные обереги от чудовища: он стал наклеивать на все двери красные бумажки, поджигал бамбук, а сам облачался в красные одежды. Нянь испугался этих атрибутов, и больше не приходил. Поэтому эти традиции китайцы соблюдают до сих пор.

Когда начинается китайский новый год

Дату китайского Нового года определяют по лунному календарю, и она меняется каждый год. Первый день нового года всегда приходится на новолуние между 21 января и 20 февраля.

В 2024-м китайский Новый год наступит 10 февраля, а праздновать его будут 15 дней, до 24 февраля. Это, к слову, самый продолжительный праздник стран Восточной Азии.

У каждого дня свой смысл и задачи. Подробный календарь с датами и событиями смотрите здесь.

Китайский новый год: «тотемные» животные

Каждый новый год по китайскому календарю связан с определенным знаком животного. В китайском зодиакальном календаре (восточном гороскопе) 12 животных.

Вот все 12 знаков зодиака:

Крыса

Бык

Тигр

Кролик

Дракон

Змея

Лошадь

Козел

Обезьяна

Петух

Собака

Свинья

Поскольку этот цикл повторяется каждые 12 лет, легко определить, ваш ли это год — просто проверьте, кратен ли ваш возраст 12.

Цвета и стихии тоже меняются: жёлтый, белый, зелёный, красный; земля, металл, вода, дерево, огонь. Каждая комбинация знака, стихии и цвета в восточном гороскопе повторяется раз в 60 лет.

Что касается «тотемного» животного 2024 года, то им будет Зелёный Деревянный Дракон. В китайской культуре он является символом мудрости и великодушия. По прогнозам, это должен быть год, когда должны решиться назревшие конфликты и проблемы.

Счастливые символы, связанные с Зелёным Деревянным Драконом

Перечислим несколько:

Сам дракон: он является самым благоприятным символом в китайской культуре и, как говорят, приносит удачу, власть и богатство. Фигурка или картина дракона может стать мощным символом удачи для рожденных в год Дракона.

Зеленый цвет: ношение зелёной одежды или аксессуаров, а также добавление в интерьер дома зелёных акцентов может привлечь положительную энергию и удачу.

Число 7. Это считается счастливым числом в китайской культуре и связано с драконом. Ношение талисмана или амулета счастливой семерки может привлечь удачу.

Нефритовое растение, или денежное дерево: оно является символом богатства и процветания.

Как празднуют китайский Новый год

Китайский Новый год связан со многими традициями и обычаями. Мы расскажем о самых важных из них.

Начинают праздник с массового запуска фейерверков и зажигания благовоний. Причем, чем громче будет — тем лучше.

В канун Нового года много людей собирается помолиться о счастье и удаче в известном храме Лунхуа сы (он находится в Шанхае).

Чтобы избежать встречи с чудовищем по имени Нянь (о нем мы писали выше), нужно положить у порога что-нибудь вкусное.

Ещё Нянь боится красного цвета. Именно поэтому красный цвет в эти дни используют повсеместно. Особенно популярны красные бумажные фонарики.

Неотъемлемый атрибут китайского нового года — Няньефань, ужин в кругу семьи накануне Нового года; его еще называют ужином воссоединения.

Народные гуляния и зрелищные представления — мастхэв во время Праздника Весны. На улицах в это время появляются танцующие фигуры львов и драконов, символов торжества.

Очень популярны в это время храмовые ярмарки (мяохуэй), проводить которые начали еще в древности. Сейчас это уже в большей степени светское мероприятие с театрализованными выступлениями, концертами и дегустацией деликатесов.

Китайский Новый год нужно встречать в новой одежде, а нижнее бельё должно быть красного цвета.

Перед Новым годом нужно тщательно убраться в доме — так вы освобождаетесь от ненужных вещей и негативной энергии.

Желательно украшать свой дом цветущими цветами — они символизируют перерождение, а также достаток и профессиональный рост.

Кстати, елку в Китае не наряжают — здесь собирают денежное дерево. Делают это так: глубокий горшок наполняют рисом, в него помещают срезанные ветки дерева, а к ним привязывают много мон (старинных медных монет).

Сегодня в канун Праздника Весны в Китае принято смотреть Новогодний гала-концерт на телеканале CCTV. Шоу начинается в 20:00 и продолжается до полуночи. В последние годы прямые трансляции стали доступны и на YouTube .

. После ужина спать обычно не ложатся, чтобы не упустить будущее счастье. В стране эта традиция так и называется: «Оберегание Года».

А вот чего делать нельзя (табу во время китайского нового года):

В новогоднюю ночь нельзя мыться — можно смыть с себя всю удачу. По той же причине не нужно стричься — так вы отрезаете от себя часть благополучия.

Не произносите негативных слов. Не накликайте таким образом на себя и своих близких несчастье.

Не разбивайте посуду. Разрушение вещей уменьшит ваши шансы на процветание и удачу.

Не занимайтесь уборкой. Это касается именно самого празднования. Уборка или выбрасывание мусора может унести удачу.

Не используйте ножницы и острые предметы. Считается, что острые предметы препятствуют потоку богатства и успеха.

Не берите кредиты и не влезайте в долги.

Избегайте приема лекарств и посещений врача. Это нужно для того, чтобы не болеть весь год. Конечно, хронические и серьезные заболевания являются исключением.

Не ссорьтесь и не плачьте. Все вопросы должны решаться мирным путем — тогда и новый год пройдет в таком же ключе.

Что нужно есть в китайский Новый год?

Новогодний стол в Китае делают изобильным, чтобы богатство и удача сопровождали весь следующий год. Хотя в каждом регионе Китая есть свои обычаи, на каждом столе есть несколько общих блюд. Вот они:

Фаршированные рулеты (Чуньцзюань).

Пельмени (Цзяоцзы).

Лапша долголетия (cháng shòu miàn).

Рыба, приготовленная на пару (zhēng yú).

Курица на пару (zhēng jī).

Няньгао, также известный как «рисовый пирог».

Популярный напиток во время новогодних праздников — вино. Вне зависимости от возраста, каждый член семьи должен выпить хотя бы глоток этого напитка, так как в Китае считается, что алкоголь может защитить от несчастья. Популярный в стране чай, во время Праздника весны отступает на второй план.

Что принято дарить на Новый год в Китае?

Жители Китая нашли универсальное и практичное решение касательно подарков на Новый год: у них принято дарить конверт с деньгами. Конверты называются хунбао, и они всегда красного цвета. Что касается суммы, главное, чтобы она была четной. Вместе с конвертом еще дарят мандарины или апельсины.

Что интересно, с 2015 года есть даже цифровые аналоги таких конвертов — функцию отправлять деньги в личные и публичные чаты ввел китайский мессенджер WeChat.

А вот что не стоит дарить на китайский Новый год, так это часы — считается, что это подарок к несчастью или расставанию.