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Коммерческая недвижимость в Швейцарии

Вале
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8 объектов найдено
Коммерческая в Санкт-Мориц, Швейцария
Коммерческая
Санкт-Мориц, Швейцария
Площадь 8 230 м²
Пакет из 4 отелей в элитном горнолыжном курорте Швейцарии – Санкт-Морице. Общее кол-во но…
€49,00 млн
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Отель в Женева, Швейцария
Отель
Женева, Швейцария
Площадь 7 700 м²
Швейцария г.Женева   Отель-замок на берегу озера   Историчес…
€79,73 млн
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Доходный дом в Женева, Швейцария
Доходный дом
Женева, Швейцария
Площадь 2 415 м²
Швейцария г.Женева   Коммерческое здание на Rue du Rhone   У…
€75,25 млн
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Коммерческая в Nendaz, Швейцария
Коммерческая
Nendaz, Швейцария
Очень известный пиццерия на популярном горнолыжном курорте. Бар был открыт в 1984 году, а пи…
€1,60 млн
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Коммерческая в Сьон, Швейцария
Коммерческая
Сьон, Швейцария
Ресторан находится в 10 минутах езды от центра столицы кантона, города Сион, и расположен на…
€2,01 млн
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Ресторан, кафе в Шаффхаузен, Швейцария
Ресторан, кафе
Шаффхаузен, Швейцария
Площадь 200 м²
€550,000
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Отель в Цюрих, Швейцария
Отель
Цюрих, Швейцария
Площадь 22 600 м²
€161,00 млн
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Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Leuk, Швейцария
Коммерческая 24 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Leuk, Швейцария
Количество спален 24
Площадь 9 600 м²
Замечательный отель с прекрасным рестораном был построен в 1992 году и является самым новым …
€3,30 млн
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