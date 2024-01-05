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Замок 8 спален
Женева, Швейцария
8
1 500 м²
3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€12,80 млн
3
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Аталанта
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Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
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Дом
Женева, Швейцария
900 м²
Швейцария г.Женева Особняк в квартале посольств Уникальное …
€37,00 млн
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Дом
Женева, Швейцария
1 100 м²
Швейцария г.Женева Особняк в историческом центре Женевы …
€24,74 млн
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Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
4
2
145 м²
3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
€1,29 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
2
150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
6
4
300 м²
4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€4,50 млн
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Аталанта
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Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
5
5
470 м²
4
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ванные …
€4,36 млн
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Аталанта
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Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
4
250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€5,25 млн
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Аталанта
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Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
5
5
240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€5,20 млн
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Аталанта
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Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
3
4
210 м²
3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
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Аталанта
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Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2
2
260 м²
2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€4,50 млн
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Дом 4 спальни
Lugano, Швейцария
4
3
280 м²
2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
€1,68 млн
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Вилла
Lugano, Швейцария
700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,50 млн
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Аталанта
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Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
8
10
700 м²
3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
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Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
10
1 000 м²
3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
€18,00 млн
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Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
5
7
550 м²
2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€7,30 млн
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Дом 8 спален
Ньон, Швейцария
8
9
1 500 м²
2
Этот элитный дом находится на большом участке площадью в в 16 402 м² в живописном районе Тр…
€8,50 млн
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Аталанта
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Дом 7 спален
District de Lausanne, Швейцария
7
6
650 м²
3
«Скромное обаяние буржуазии» — фраза, которая лучше всего описывает этот великолепный особня…
€1,40 млн
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Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
6
3
430 м²
3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
€5,40 млн
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Дом 6 спален
Vich, Швейцария
6
6
450 м²
2
Этот потрясающий особняк расположен между Женевой и Лозанной в непосредственно близости от о…
€5,40 млн
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Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
5
380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
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Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
8
9
887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
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Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария
7
340 м²
Яркий дом площадью 340 кв. м. располагается в кантоне Во, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванн…
€2,77 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
6
1 000 м²
Прекрасный дом расположен в Коллонж-Бельрив, Женева, Швейцария. В доме площадью 1000 кв.м 3 …
€17,01 млн
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Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением
Швейцария
3
380 м²
Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в Тичин…
€2,75 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария
6
550 м²
Превосходный дом 18 века находится на возвышенностях Лютри. Эта прекрасная ферма сохранила …
€2,41 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария
6
330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€6,31 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
3
220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€5,06 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Швейцария
4
750 м²
Эффектная вилла, расположенная высоко на склоне, возвышается над швейцарским городом Бриссаг…
€5,15 млн
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