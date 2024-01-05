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Квартира 1 комната
Moehlin, Швейцария
1
30 м²
2/4
Срочно продам свою 1 комнатную квартиру На 2 этаже Состояние Чистое Квартира находится на т…
€40,740
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения: Русский
Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
730 м²
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
€13,94 млн
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Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
5
370 м²
Экологичный современный апартамент с ярким дизайном интерьеров расположен в коммуне Каруж, Ж…
€4,86 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Давос, Швейцария
110 м²
Фешенебельные апартаменты расположены в современном жилом комплексе в Давосе, Граубюнден, Шв…
€1,32 млн
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Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Швейцария
4
234 м²
Шикарный пентхаус в современном стиле расположен на 23 этаже 5-звездочного отеля в центре Цю…
€4,44 млн
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, на первой береговой линии
Швейцария
2
180 м²
Шикарный пентхаус располагается прямо на берегу озера Лаго-Маджоре в городе Порто-Ронко, Шве…
€4,09 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Швейцария
320 м²
Шикарные квартиры расположены на верхних этажах небоскреба в Цюрихе, Швейцария. Первая кварт…
€10,52 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, с садом
Швейцария
3 м²
Превосходная квартира расположена на первой линии Цюрихского озера в Швейцарии. Квартира в н…
€2,86 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Швейцария
4
225 м²
Эксклюзивная квартира расположена на берегу Цюрихского озера в Швейцарии. В квартире площадь…
€4,15 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
3
322 м²
Двухуровневая квартира расположена в Vandoeuvres, Женева, Швейцария. Квартира площадью 322 к…
€5,50 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Швейцария
3
263 м²
Двухуровневая квартира расположена на 2 этаже резиденции в Тичино, Швейцария. В квартире пло…
€7,80 млн
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Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
6 м²
Эти действительно потрясающие апартаменты построены прямо у берега озера Санкт-Мориц, и из …
€17,20 млн
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Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
3
145 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
€5,16 млн
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Квартира 6 спален с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Лугано, Швейцария
6
683 м²
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
€13,94 млн
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лугано, Швейцария
4
229 м²
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…
€3,32 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Санкт-Мориц, Швейцария
3
175 м²
Шикарная квартира расположена на курорте Санкт-Мориц, Швейцария. Просторная квартира площадь…
€4,13 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
2
209 м²
Отличный апартамент общей площадью 209 кв.м расположен в 4 км от Санкт Морица, Швейцария. В …
€3,12 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Монтрё, Швейцария
3
126 м²
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…
€800,000
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